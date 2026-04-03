Мужчину будут судить за призыв к бомбардировке Комсомольска-на-Амуре

ВЛАДИВОСТОК, 3 апр – РИА Новости. В Хабаровском крае утверждено обвинение в отношении местного жителя, оправдывавшего теракт в Волгоградской области и призывавшего к бомбардировке одного из объектов Комсомольска-на-Амуре, сообщает прокуратура региона.
По версии следствия, 40-летний житель Комсомольска-на-Амуре из ненависти к гражданам РФ в январе 2025 года неоднократно оставлял комментарии в публичном чате одного из мессенджеров, в которых оправдывал совершение теракта в Волгоградской области и нанесение авиаударов по территории России, а также призывал к аналогичным ударам по одному из объектов в Комсомольске-на-Амуре.
"Уголовное дело направлено в 1-й Восточный окружной военный суд для рассмотрения по существу", – говорится в сообщении прокуратуры Хабаровского края.
Фигурант обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные оправдание и пропаганда терроризма, совершённые с использованием сети "Интернет").