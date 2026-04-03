Мужчину будут судить за призыв к бомбардировке Комсомольска-на-Амуре

ВЛАДИВОСТОК, 3 апр – РИА Новости. В Хабаровском крае утверждено обвинение в отношении местного жителя, оправдывавшего теракт в Волгоградской области и призывавшего к бомбардировке одного из объектов Комсомольска-на-Амуре, сообщает прокуратура региона.