Рейтинг@Mail.ru
"Летающий радар" ВВС США кружит вблизи Персидского залива
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:45 03.04.2026
https://ria.ru/20260403/ssha-2085104202.html
"Летающий радар" ВВС США кружит вблизи Персидского залива
"Летающий радар" ВВС США кружит вблизи Персидского залива - РИА Новости, 03.04.2026
"Летающий радар" ВВС США кружит вблизи Персидского залива
Самолет Boeing E-3 Sentry ВВС США, также известный как "Летающий радар", наматывает круги над территорией Саудовской Аравии вблизи Персидского залива, выяснило... РИА Новости, 03.04.2026
2026-04-03T18:45:00+03:00
2026-04-03T18:45:00+03:00
в мире
сша
иран
саудовская аравия
бушерская аэс
корпус стражей исламской революции
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845535951_0:218:2867:1831_1920x0_80_0_0_8c26b972fdaed8cd9cb7444689a4e4c7.jpg
https://ria.ru/20260403/krushenie-2085073153.html
сша
иран
саудовская аравия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845535951_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_ffda87d9a9c27da595e4fb9882f4fcf2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, саудовская аравия, бушерская аэс, корпус стражей исламской революции, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Саудовская Аравия, Бушерская АЭС, Корпус стражей исламской революции, Военная операция США и Израиля против Ирана
"Летающий радар" ВВС США кружит вблизи Персидского залива

РИА Новости: "Летающий радар" ВВС США кружит вблизи Персидского залива

© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Emily Farnswort
Американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry AWACS - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Emily Farnswort
Американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry AWACS. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. Самолет Boeing E-3 Sentry ВВС США, также известный как "Летающий радар", наматывает круги над территорией Саудовской Аравии вблизи Персидского залива, выяснило РИА Новости, ознакомившись с полетными данными.
Борт вылетел свыше полутора часов назад, вероятно, с авиабазы в королевстве. В определенный момент самолет оказался над водами Персидского залива напротив иранского города Бушер, рядом с которым расположена единственная АЭС страны.
Ранее пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (элитные ВС Ирана) заявляла, что воздушно-космические силы КСИР ударом по американской авиабазе "Принц Султан" в Саудовской Аравии уничтожили американский самолет E-3 Sentry, аналогичный тому, что, по всей видимости, ведет сейчас разведку.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Фотография кресла сбитого американского истребителя F-35, опубликованная КСИР - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
США проводят поисковую операцию после крушения истребителя, пишут СМИ
3 апреля, 17:39
 
В миреСШАИранСаудовская АравияБушерская АЭСКорпус стражей исламской революцииВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала