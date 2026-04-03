"Летающий радар" ВВС США кружит вблизи Персидского залива

ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. Самолет Boeing E-3 Sentry ВВС США, также известный как "Летающий радар", наматывает круги над территорией Саудовской Аравии вблизи Персидского залива, выяснило РИА Новости, ознакомившись с полетными данными.
Борт вылетел свыше полутора часов назад, вероятно, с авиабазы в королевстве. В определенный момент самолет оказался над водами Персидского залива напротив иранского города Бушер, рядом с которым расположена единственная АЭС страны.
Ранее пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (элитные ВС Ирана) заявляла, что воздушно-космические силы КСИР ударом по американской авиабазе "Принц Султан" в Саудовской Аравии уничтожили американский самолет E-3 Sentry, аналогичный тому, что, по всей видимости, ведет сейчас разведку.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.