Ближневосточный конфликт не повлияет на экономику США, заявили в Белом доме - РИА Новости, 03.04.2026
17:07 03.04.2026
Ближневосточный конфликт не повлияет на экономику США, заявили в Белом доме
Ближневосточный конфликт не повлияет на экономику США, заявили в Белом доме - РИА Новости, 03.04.2026
Ближневосточный конфликт не повлияет на экономику США, заявили в Белом доме
Конфликт на Ближнем Востоке не повлияет на позитивную экономическую динамику США, заявил глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт. РИА Новости, 03.04.2026
2026-04-03T17:07:00+03:00
2026-04-03T17:07:00+03:00
в мире
сша
ближний восток
иран
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063790665_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_56da8c4524a4841cf5dfcd3889c4e844.jpg
https://ria.ru/20260403/iran-2084892752.html
https://ria.ru/20260403/iran-2085041263.html
сша
ближний восток
иран
в мире, сша, ближний восток, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Ближний Восток, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
Ближневосточный конфликт не повлияет на экономику США, заявили в Белом доме

Хассетт: конфликт на Ближнем Востоке не повлияет на экономическую динамику США

ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. Конфликт на Ближнем Востоке не повлияет на позитивную экономическую динамику США, заявил глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт.
Как следует из недавно опубликованных данных министерства труда страны, безработица в США в марте снизилась до 4,3% с уровня февраля в 4,4%.
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
В США поразились сокрушительному удару Ирана
3 апреля, 03:45
"То, что президент Трамп добился отмены налога на чаевые, отмены налога на сверхурочные, закрепления старых налоговых льгот на постоянной основе, дерегулирования, привлечения 18 триллионов долларов новых инвестиций в США через торговые соглашения, а также значительного сокращения торгового дефицита, создало огромный импульс для американской экономики. И этот импульс не может быть перечеркнут временной стычкой на Ближнем Востоке", - сказал Хассетт каналу Fox News.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
Дым на месте удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
"Это невыносимо". В Азии началась паника из-за операции США против Ирана
3 апреля, 16:11
 
В миреСШАБлижний ВостокИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
