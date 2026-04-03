Ближневосточный конфликт не повлияет на экономику США, заявили в Белом доме

ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. Конфликт на Ближнем Востоке не повлияет на позитивную экономическую динамику США, заявил глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт.
Как следует из недавно опубликованных данных министерства труда страны, безработица в США в марте снизилась до 4,3% с уровня февраля в 4,4%.
"То, что президент Трамп добился отмены налога на чаевые, отмены налога на сверхурочные, закрепления старых налоговых льгот на постоянной основе, дерегулирования, привлечения 18 триллионов долларов новых инвестиций в США через торговые соглашения, а также значительного сокращения торгового дефицита, создало огромный импульс для американской экономики. И этот импульс не может быть перечеркнут временной стычкой на Ближнем Востоке", - сказал Хассетт каналу Fox News.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.