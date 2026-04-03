Группировка "Север" за месяц уничтожила 55 станций Starlink под Харьковом

БЕЛГОРОД, 3 апр - РИА Новости. Более 50 терминалов Starlink и около 70 антенн связи уничтожили в марте расчеты беспилотников группировки войск "Север" в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БПС с позывным "Карта".

По его словам, цели выявлялись в ходе воздушной разведки как днем, так и ночью, после чего операторы оперативно передавали координаты на командные пункты. Затем по обнаруженным объектам наносилось огневое поражение с применением FPV-дронов и беспилотников коптерного типа. Собеседник агентства уточнил, что для уничтожения аппаратуры связи использовались осколочно-фугасные боеприпасы, а также системы сбросов.

"Всего с начала месяца было уничтожено 55 станций Starlink и 69 антенн связи расчетами беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" в Харьковской области", - рассказал "Карта".