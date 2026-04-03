ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области

Ведомство отметило, что средствами воздушной разведки было обнаружено место хранения боеприпасов, к которому регулярно подъезжали грузовые автомобили для пополнения запасов. После очередной разгрузки расчет получил боевую задачу с координатами вражеского склада, добавили в Минобороны РФ.

"Боевой расчет противотанкового ракетного комплекса "Корнет" выдвинулся на огневую позицию, расположенную в пределах эффективной дальности стрельбы. Приведение комплекса из походного положения в боевое и наведение на цель заняло три минуты. После этого термобарический реактивный снаряд был выпущен по цели, находившейся на расстоянии пяти километров, и поразил её", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.