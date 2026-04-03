Специальная военная операция на Украине
 
05:02 03.04.2026
https://ria.ru/20260403/spetsoperatsiya-2084896057.html
Боец рассказал о продвинутой версии дрона "Скат"
Боец рассказал о продвинутой версии дрона "Скат"
Российский беспилотник "Скат" можно назвать более продвинутой версией дрона, который устойчив к вражеской РЭБ и обладает датчиками обнаружения FPV, об этом... РИА Новости, 03.04.2026
https://ria.ru/20260403/spetsoperatsiya-2084891318.html
Боец рассказал о продвинутой версии дрона "Скат"

Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Российский беспилотник "Скат" можно назвать более продвинутой версией дрона, который устойчив к вражеской РЭБ и обладает датчиками обнаружения FPV, об этом рассказал начальник расчета ВС РФ с позывным "Боцман".
Расчет "Ската-350М" группировки войск "Днепр" в ходе ведения дневной разведки над правым берегом Днепра Херсонской области, контролируемом украинскими формированиями, обнаружил пункт временной дислокации ВСУ и скорректировал его уничтожение артиллерией группировки. Координаты цели были переданы на командный пункт, где было принято решение на уничтожение ПВД противника из 122-миллиметровой гаубицы "Д-30".
"Запускали мы Supercam, сейчас пришел "Скат" - более продвинутая версия, то есть он более устойчив к РЭБ вражескому и более у него устойчив видеоканал, его тяжело заглушить, и у него есть датчики обнаружения FPV. Если охотник идет на него, у него есть автоуворот, он сам уходит от цели, дальше наш оператор уже автоматически, в полурежиме, сам уводит борт от охотников из района", - отметил "Боцман". Его словам приводит Минобороны РФ.
Он добавил, что "Скат" - ведет разведку на 120 километров, а также залетает в тыл к противнику и "все наблюдает прекрасно".
