СМИ: советник Мерца консультировался с Рубио по Ирану, НАТО и Украине

БЕРЛИН, 3 апр - РИА Новости. Советник канцлера ФРГ Фридриха Мерца по внешнеполитическим вопросам Гюнтер Зауттер встретился 1 апреля в Вашингтоне с госсекретарем США Марко Рубио, стороны обсуждали Иран, НАТО и Украину, сообщает журнал Spiegel со ссылкой на представителя правительства ФРГ.

Ранее Трамп выразил сомнение в способности НАТО оказать реальную помощь США, обвинив альянс в "скверном отношении" и неэффективности в случае возникновения глобальной угрозы. В интервью газете Telegraph он заявил, что всерьез рассматривает возможность выхода США из НАТО после отказа альянса помочь в операции против Ирана.