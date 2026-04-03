СМИ: советник Мерца консультировался с Рубио по Ирану, НАТО и Украине

БЕРЛИН, 3 апр - РИА Новости. Советник канцлера ФРГ Фридриха Мерца по внешнеполитическим вопросам Гюнтер Зауттер встретился 1 апреля в Вашингтоне с госсекретарем США Марко Рубио, стороны обсуждали Иран, НАТО и Украину, сообщает журнал Spiegel со ссылкой на представителя правительства ФРГ.
"Будут последствия": Мерц и Трамп крупно поссорились
1 апреля, 02:17
Сообщается, что консультации прошли по инициативе Германии после того, как президент США Дональд Трамп резко раскритиковал ФРГ и другие страны НАТО из-за их отказа участвовать в начатых им военных действиях против Ирана.
Представитель германского кабмина утверждает, что между Зауттером и Рубио состоялась "очень позитивная беседа".
Ранее Трамп выразил сомнение в способности НАТО оказать реальную помощь США, обвинив альянс в "скверном отношении" и неэффективности в случае возникновения глобальной угрозы. В интервью газете Telegraph он заявил, что всерьез рассматривает возможность выхода США из НАТО после отказа альянса помочь в операции против Ирана.
В Германии назвали условие, при котором Мерц потеряет власть
29 марта, 07:27