18:24 03.04.2026
Глава Адыгеи отметил перспективы сотрудничества с Абхазией
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил перспективы сотрудничества с Абхазией в рамках форума "Абхазия – инвестиции в будущее", сообщает пресс-служба правительства Адыгеи.
Кумпилов поблагодарил президента Абхазии Бадру Гунбу за партнерство и подчеркнул, что Адыгея вносит вклад в расширение взаимодействия.
Глава Адыгеи напомнил, что у республик исторические связи. Добровольцы из Адыгеи в годы Отечественной войны народа Абхазии отстаивали ее независимость вместе с братьями-абхазами. Сегодня две республики – партнеры в экономике, в социальной и общественно-политической сферах. Налажено взаимодействие по линии парламентов, общественных организаций и учреждений образования, культуры и здравоохранения.
Ежегодно абхазская молодежь принимает участие в слете молодежи "Фишт", в Кавказской математической олимпиаде и Южно-Российской математической олимпиаде "Ассара", которые проходят в Адыгее. Большая работа идет по сохранению общего культурного наследия. Выпускаются исследовательские труды по адыго-абхазской тематике, которые охватывают этнографию, лингвистику и историю. Развивается обмен опытом в медицине.
Среди совместных культурно-образовательных и театральных проектов можно встретить межрегиональный фестиваль адыго-абхазских театров "Кавказский меловой круг". Спектакль "Горсть земли" по мотивам произведения Баграта Шинкуба стал дипломантом российской национальной театральной премии "Золотая маска". Абхазия – один из торговых партнеров Адыгеи. В 2025 году объем внешнеторгового оборота увеличился на 12,7%.
Предметный диалог о развитии партнерских отношений продолжился в ходе рабочей встречи Кумпилова и Гунбы. Стороны подчеркнули необходимость развития перспективных направлений взаимодействия.
Глава Адыгеи уточнил, что в каждой сфере взаимодействия есть хорошие результаты, которые нужно поддерживать и развивать. И первый международный экономический форум стал хорошей площадкой для расширения деловых контактов. Кумпилов озвучил ряд предложений по развитию экономического сотрудничества. В частности, республика готова делиться лучшими практиками в сельском хозяйстве. В их числе – подготовка кадров для АПК, формирование агроклассов, реализация "Агростартапа", создание агробиотехнопарка "Кластер Вавилов". Кроме того, Адыгея готова предложить крупную промышленную зону с льготными условиями работы.
Кумпилов считает, что большой потенциал открывает туризм. Он предложил объединить опыт и ресурсы двух республик, чтобы сделать обе территории еще более привлекательными для путешественников.
"Нас связывает история, давние братские и деловые отношения. Уже реализовано множество проектов, совместных культурно-образовательных программ. Адыгея готова расширять сотрудничество с братской республикой в разных сферах деятельности. Вместе будем развивать перспективные направления взаимодействия", – цитирует пресс-служба Кумпилова.
Международный экономический форум "Абхазия — инвестиции в будущее" проходит в Сухуме 3-4 апреля.
