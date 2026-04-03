"БиоКубаФарма" и "Промомед" договорились о сотрудничестве

© Фото : пресс-служба компании "Промомед" Директор по новым продуктам компании "Промомед" Кира Заславская и директор представительства группы "БиоКубаФарма" в России Алехандро Падрон

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Компания "Промомед" и государственное объединение биотехнологических и фармацевтических предприятий Республики Куба "БиоКубаФарма" подписали меморандум о намерениях, направленный на развитие партнерства в области разработки и реализации поливалентных терапевтических онковакцин, сообщает пресс-служба "Промомеда".

Церемония подписания состоялась в рамках 23-го заседания межправительственной российско-кубинской комиссии (МПК) по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в Санкт-Петербурге в присутствии сопредседателей МПК — заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко и заместителя премьер-министра, министра внешней торговли и иностранных инвестиций Республики Куба Оскара Перес-Оливы Фраги. Подписи под документом поставили директор по новым продуктам компании "Промомед" Кира Заславская и директор представительства группы "БиоКубаФарма" в России Алехандро Падрон.

"БиоКубаФарма" объединяет инновационные компании Кубы, созданные на базе научно-исследовательских институтов со значительным научно-техническим, интеллектуальным и научно-практическим потенциалом в области разработки инновационных препаратов и передовых технологий. После проведения всесторонней оценки перспективности ряда проектов "Промомед" и Центр молекулярной иммунологии Республики Куба договорились о совместной разработке поливалентной терапевтической вакцины для лечения широкого спектра онкологических заболеваний.

Терапевтические онковакцины стимулируют собственный иммунитет человека на борьбу со злокачественным новообразованием, а воздействие сразу на несколько мишеней позволит решить возрастающую проблему резистентности опухоли к существующим методам терапии.

Подписанный документ определяет принципы и подходы к организации совместной работы по разработке, проведению доклинических и клинических исследований инновационного препарата, а также его регистрации и обеспечения доступности для систем здравоохранения в мире.

"Разработка инновационных препаратов для борьбы со злокачественными новообразованиями является одним из фокусных направлений для нашей компании. Солидные опухоли демонстрируют выраженную устойчивость к стандартным методам терапии и высокий уровень адаптивности, особенно к монотерапии. В этой связи сотрудничество в области создания мультитаргетных онковакцин представляет стратегический интерес. Мультитаргетные вакцины нацелены сразу на несколько антигенов", — цитирует пресс-служба Заславскую.