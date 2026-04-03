"Точно не в "Кофемании": Смолов собирается отметить решение суда с семьей
Футболист Федор Смолов заявил, что планирует вместе с семьей отметить решение суда о прекращении уголовного дела в его отношении, но праздничный обед будет...
Смолов рассказал, что отметит с семьей решение суда
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Футболист Федор Смолов заявил, что планирует вместе с семьей отметить решение суда о прекращении уголовного дела в его отношении, но праздничный обед будет точно не в "Кофемании".
В пятницу суд в Москве прекратил производство по уголовному делу, возбужденному в отношении Смолова из-за драки в кафе "Кофемания", в связи с примирением сторон.
"Нет, точно туда (в "Кофеманию") не пойдем. Планируем (отметить решение суда). Моя супруга Карина еще вообще ничего не ела, а я, если честно, перед судом съел одно пирожное, чтобы сахар немного поднять. Сейчас пойдем обедать", - сказал Смолов
журналистам, улыбаясь.
"Я благодарен семье, больше чувство вины испытывал из-за того, что моя семья переживала сильнее меня. Не хочу бравировать, но я по жизни сталкивался со сложными ситуациями и никогда ответственности с себя не снимал. Для меня находиться в такой ситуации знакомо, и я больше переживал за семью. Они оказывали большую поддержку, во многом благодаря им мне было сильно легче", - добавил он.