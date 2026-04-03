16:40 03.04.2026 (обновлено: 16:48 03.04.2026)
Смолов заявил, что у него вымогали миллион долларов после драки
Смолов заявил, что у него вымогали миллион долларов после драки в "Кофемании"

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкФутболист Федор Смолов на заседании суда
Футболист Федор Смолов на заседании суда
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Футболист Фёдор Смолов заявил журналистам, что неизвестные вымогали у него миллион долларов за решение конфликта в "Кофемании".
Ранее он рассказал, что ему до знакомства с потерпевшим писали неизвестные и предлагали решить вопрос из-за драки в "Кофемании". При этом Смолов уклонился от ответа на вопрос был ли причастен к этому бывший тесть футболиста Александра Кокорина, заметив, что выводы можно сделать самим.
"Максимальная сумма, которую вымогали, была один миллион долларов", - сказал Смолов.
В пятницу мировой судья Пресненского района Москвы прекратил уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ (причинение вреда здоровью средней тяжести). Футболист вину признал, раскаялся, принес извинения и выплатил потерпевшему 4 миллиона рублей, стороны заключили мировое соглашение.
"За такие деньги бейте каждый день": Мостовой позавидовал жертве Смолова
