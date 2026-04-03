Суд прекратил дело против Смолова о драке в "Кофемании" - РИА Новости Спорт, 03.04.2026
16:17 03.04.2026 (обновлено: 16:59 03.04.2026)
https://ria.ru/20260403/smolov-2085042821.html
Суд прекратил дело против Смолова о драке в "Кофемании"
Суд прекратил дело против Смолова о драке в "Кофемании" - РИА Новости Спорт, 03.04.2026
Суд прекратил дело против Смолова о драке в "Кофемании"
Суд прекратил дело против футболиста Федора Смолова после драки в московской "Кофемании" из-за примирения сторон, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости Спорт, 03.04.2026
футбол
федор смолов
происшествия
москва
россия
федор смолов, происшествия, москва, россия
Футбол, Федор Смолов, Происшествия, Москва, Россия
Суд прекратил дело против Смолова о драке в "Кофемании"

Суд прекратил дело против футболиста Смолова в связи с примирением сторон

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкФедор Смолов на заседании суда
Федор Смолов на заседании суда
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Суд прекратил дело против футболиста Федора Смолова после драки в московской "Кофемании" из-за примирения сторон, передает корреспондент РИА Новости.
"Прекратить уголовное дело в отношении Смолова", — огласила решение мировой судья 418-го участка Пресненского района.
Его возбудили после драки с участием спортсмена в заведении на Большой Никитской в мае прошлого года. Тогда он ударил потерпевшего Владимира Кузьминова по лицу и сломал ему челюсть. Футболиста обвиняли в причинении вреда здоровью средней тяжести.
Смолов признал вину, принес извинения и выплатил четыре миллиона рублей. В итоге стороны заключили мировое соглашение. На заседании Кузьминов рассказал, что причиной ссоры стал отказ его компании от предложения форварда оплатить счет — его друг ответил: "Спасибо, бро, мы сами справимся".
"Он (Смолов. — Прим. ред.) пошел обратно, а потом обернулся и спросил: "Какой я тебе бро? Ты что со мной на "ты" разговариваешь?" И ударил меня, я почувствовал, что зубы расходятся", — заявил потерпевший.

Футболист уточнил, что конфликту предшествовал его диалог с посетительницей заведения. Он обратил внимание, что она подошла к администратору кафе, и решил, что девушка недовольна шумом от компании, с которой отдыхал Смолов. Он предложил загладить вину, та попросила заказать всем гостям просекко. Утром эта опция оказалась недоступна, поэтому спортсмен решил оплатить всем счет, но для этого требовалось согласие каждого.
Смолову 36 лет. Последним профессиональным клубом форварда был "Краснодар", с которым он стал чемпионом страны в сезоне-2024/25. После ухода из команды прошлым летом он сыграл три матча за клуб МФЛ Broke Boys в Кубке России, отметившись тремя забитыми мячами.
