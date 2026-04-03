Суд прекратил дело против Смолова о драке в "Кофемании"

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Суд прекратил дело против футболиста Федора Смолова после драки в московской "Кофемании" из-за примирения сторон, передает корреспондент РИА Новости.

« "Прекратить уголовное дело в отношении Смолова ", — огласила решение мировой судья 418-го участка Пресненского района.

Его возбудили после драки с участием спортсмена в заведении на Большой Никитской в мае прошлого года. Тогда он ударил потерпевшего Владимира Кузьминова по лицу и сломал ему челюсть. Футболиста обвиняли в причинении вреда здоровью средней тяжести.

Смолов признал вину, принес извинения и выплатил четыре миллиона рублей. В итоге стороны заключили мировое соглашение. На заседании Кузьминов рассказал, что причиной ссоры стал отказ его компании от предложения форварда оплатить счет — его друг ответил: "Спасибо, бро, мы сами справимся".

« "Он (Смолов. — Прим. ред.) пошел обратно, а потом обернулся и спросил: "Какой я тебе бро? Ты что со мной на "ты" разговариваешь?" И ударил меня, я почувствовал, что зубы расходятся", — заявил потерпевший.

Футболист уточнил, что конфликту предшествовал его диалог с посетительницей заведения. Он обратил внимание, что она подошла к администратору кафе, и решил, что девушка недовольна шумом от компании, с которой отдыхал Смолов. Он предложил загладить вину, та попросила заказать всем гостям просекко. Утром эта опция оказалась недоступна, поэтому спортсмен решил оплатить всем счет, но для этого требовалось согласие каждого.