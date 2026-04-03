Потерпевший в драке в "Кофемании" рассказал, на что обиделся Смолов
Владимир Кузьминов, которому футболист Федор Смолов сломал челюсть в "Кофемании" в центре Москвы, рассказал, что спортсмен полез в драку из-за обращения "бро"
2026-04-03T15:12:00+03:00
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Владимир Кузьминов, которому футболист Федор Смолов сломал челюсть в "Кофемании" в центре Москвы, рассказал, что спортсмен полез в драку из-за обращения "бро", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
По словам потерпевшего, его компания отказалась от предложения Смолова оплатить счет – его друг ответил: "Спасибо, бро, мы сами справимся".
"Он пошел обратно, а потом обернулся и спросил: "Какой я тебе бро? Ты что со мной на "ты" разговариваешь?" И ударил меня, я почувствовал, что зубы расходятся", - сказал Кузьминов.
Суд 1 апреля приступил к рассмотрению по существу уголовного дела, возбужденного из-за инцидента в "Кофемании" на Большой Никитской в мае 2025 года. Смолов
, обвиняемый по части 1 статьи 112 УК РФ
(причинение вреда здоровью средней тяжести), вину признал, раскаялся, принес извинения и выплатил потерпевшему 4 миллиона рублей, стороны заключили мировое соглашение.
В среду в суд потерпевший не явился, его представитель предоставил нотариально заверенные показания и настаивал на прекращении дела. Однако прокурор возражал и потребовал личной явки. Заседание перенесли.