Потерпевший в драке в "Кофемании" рассказал, на что обиделся Смолов

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Владимир Кузьминов, которому футболист Федор Смолов сломал челюсть в "Кофемании" в центре Москвы, рассказал, что спортсмен полез в драку из-за обращения "бро", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

По словам потерпевшего, его компания отказалась от предложения Смолова оплатить счет – его друг ответил: "Спасибо, бро, мы сами справимся".

"Он пошел обратно, а потом обернулся и спросил: "Какой я тебе бро? Ты что со мной на "ты" разговариваешь?" И ударил меня, я почувствовал, что зубы расходятся", - сказал Кузьминов.

Суд 1 апреля приступил к рассмотрению по существу уголовного дела, возбужденного из-за инцидента в "Кофемании" на Большой Никитской в мае 2025 года. Смолов , обвиняемый по части 1 статьи 112 УК РФ (причинение вреда здоровью средней тяжести), вину признал, раскаялся, принес извинения и выплатил потерпевшему 4 миллиона рублей, стороны заключили мировое соглашение.