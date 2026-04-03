14:04 03.04.2026 (обновлено: 15:33 03.04.2026)
Смолов пришел в суд по делу о драке в "Кофемании"
Футболист Федор Смолов пришел на судебный участок мирового судьи Пресненского района Москвы, где пройдет заседание по его уголовному делу о драке в "Кофемании", РИА Новости Спорт, 03.04.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкФутболист Федор Смолов перед началом рассмотрения дела около 418-го судебного участка Москвы
Футболист Федор Смолов перед началом рассмотрения дела около 418-го судебного участка Москвы
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Футболист Федор Смолов пришел на судебный участок мирового судьи Пресненского района Москвы, где пройдет заседание по его уголовному делу о драке в "Кофемании", передает корреспондент РИА Новости с места событий.
1 апреля мировой судья 418-го судебного участка Пресненского района Москвы приступил к рассмотрению по существу уголовного дела, возбужденного из-за инцидента в "Кофемании" в отношении Смолова по части 1 статьи 112 УК РФ (причинение вреда здоровью средней тяжести). Но, несмотря на то, что в суде присутствовал представитель потерпевшего, который передал его нотариально заверенные показания, в которых он заявлял об отсутствии претензий к футболисту, было принято решение отложить заседание до 3 апреля для вызова потерпевшего. Футболист присутствовал на заседании и говорил, что искренне раскаивается в содеянном, назвав случившееся уроком, а также еще раз принес извинения потерпевшему и его супруге.
Ранее его адвокат Варвара Кнутова рассказала РИА Новости, что стороны заключили мировое соглашение, футболист выплатил потерпевшему компенсацию за причиненный вред здоровью, моральный вред и возмещение сопутствующих расходов на общую сумму 4 млн рублей.
Дело было возбуждено после того, как 28 мая 2025 года футболист на летней веранде "Кофемании" на Большой Никитской улице в ходе конфликта с группой лиц нанес удар правым кулаком в лицо потерпевшего.
Федор Смолов - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
Смолов рассказал о вымогателях после драки в "Кофемании"
1 апреля, 13:30
 
