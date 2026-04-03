Эксперт рассказала, как работает американский военный ИИ Maven

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Американская военная система ИИ Maven, прототип которой был запущен еще в 2017 году, использует возможности искусственного интеллекта (ИИ) в режиме "онлайн" для оптимизации различных процессов на поле боя, и состоит из трех основных звеньев, рассказала РИА Новости руководитель группы проблем информационной безопасности Института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова (ИМЭМО) РАН Наталия Ромашкина.
"Система Maven, или как сейчас ее называют Maven Smart System, система, которая использует возможности ИИ для оптимизации процессов на поле боя в настоящем времени. Действительно, эту систему можно рассматривать как передовую ИИ-платформу, которая предназначена для сбора разведывательных данных и позволяет военным быстро находить цели на поле боя и управлять нанесением ударов через единый цифровой интерфейс", - сказала Ромашкина.
Как объяснила эксперт, Maven включает в себя три основных звена: первое – это сенсоры, которые располагаются на спутниках, самолетах-разведчиках и дронах, которые собирают различные данные. Второе звено – это сама платформа, созданная компанией Palantir, которая выступает в роли операционной системы и собирает все полученные данные вместе. И, наконец, третье звено – аналитическое ядро, являющееся мозгом этой системы, в которое интегрированы большие языковые модели Claude компании Anthropic, специально адаптированное для работы, в том числе, с секретной правительственной информацией.
"Напомню, что прототип системы Maven был запущен еще в 2017 году, то есть важно понимать, сколько времени требуется для разработки подобных передовых ИИ-платформ. С тех пор система прошла ряд испытаний, доработок, и постепенно интегрируясь в различные аспекты военных операций, она получила такие возможности, которые мы наблюдаем сегодня", - отметила Ромашкина.
Вместе с тем, по мнению эксперта, применение такой системы, безусловно, нарушает важные принципы различия и пропорциональности, которые занимают центральное место в международном гуманитарном праве, и поэтому вопрос о разработке международного режима контроля за ИИ-вооружением встает все острее.
"При конструктивном рациональном подходе элементы ИИ повышают эффективность систем управления и надежность стратегических сил, что укрепляет ядерное сдерживание. Следовательно, ИИ может повысить уровень стратегической стабильности при условии международного контроля. Так, как это было, когда речь шла о повышении уровня стратегической стабильности до вооружений с ИИ, но при наличии самых страшных до сегодняшнего дня вооружений, а именно ядерных", - подытожила Ромашкина.