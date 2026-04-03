Эксперт рассказала, как работает американский военный ИИ Maven

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Американская военная система ИИ Maven, прототип которой был запущен еще в 2017 году, использует возможности искусственного интеллекта (ИИ) в режиме "онлайн" для оптимизации различных процессов на поле боя, и состоит из трех основных звеньев, рассказала РИА Новости руководитель группы проблем информационной безопасности Института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова (ИМЭМО) РАН Наталия Ромашкина.

По данным агентства Рейтер, военное министерство США планирует внедрение на постоянной основе в рамках вооруженных сил США системы ИИ Maven, которая уже применяется при нанесении ударов по Ирану

"Система Maven, или как сейчас ее называют Maven Smart System, система, которая использует возможности ИИ для оптимизации процессов на поле боя в настоящем времени. Действительно, эту систему можно рассматривать как передовую ИИ-платформу, которая предназначена для сбора разведывательных данных и позволяет военным быстро находить цели на поле боя и управлять нанесением ударов через единый цифровой интерфейс", - сказала Ромашкина.

Как объяснила эксперт, Maven включает в себя три основных звена: первое – это сенсоры, которые располагаются на спутниках, самолетах-разведчиках и дронах, которые собирают различные данные. Второе звено – это сама платформа, созданная компанией Palantir, которая выступает в роли операционной системы и собирает все полученные данные вместе. И, наконец, третье звено – аналитическое ядро, являющееся мозгом этой системы, в которое интегрированы большие языковые модели Claude компании Anthropic, специально адаптированное для работы, в том числе, с секретной правительственной информацией.

"Напомню, что прототип системы Maven был запущен еще в 2017 году, то есть важно понимать, сколько времени требуется для разработки подобных передовых ИИ-платформ. С тех пор система прошла ряд испытаний, доработок, и постепенно интегрируясь в различные аспекты военных операций, она получила такие возможности, которые мы наблюдаем сегодня", - отметила Ромашкина.

Вместе с тем, по мнению эксперта, применение такой системы, безусловно, нарушает важные принципы различия и пропорциональности, которые занимают центральное место в международном гуманитарном праве, и поэтому вопрос о разработке международного режима контроля за ИИ-вооружением встает все острее.