Американский штурмовик разбился в районе Ормузского пролива, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 3 апр — РИА Новости. Американский штурмовик A-10 потерпел крушение в районе Ормузского пролива, пишет New York Times.
"В районе Персидского залива потерпел крушение второй боевой самолет ВВС США, его единственный пилот был благополучно спасен. <...> Штурмовик A-10 Warthog упал в районе Ормузского пролива примерно в то же время, когда над Ираном был сбит F-15E", — говорится в публикации со ссылкой на чиновников.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что американцы проводят поисково-спасательную операцию после предполагаемого крушения истребителя в небе над Ираном. Издание Washington Post писало, что это мог быть бомбардировщик F-15E, экипаж которого состоит из двух человек.
Иранское командование "Хатам аль-Анбия", в свою очередь, заявило, что военные сбили американский A-10 в южной оконечности острова Кешм.
