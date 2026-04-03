Российская шахматистка Лагно обыграла Асаубаеву на турнире претенденток
Российская шахматистка Лагно обыграла Асаубаеву на турнире претенденток - РИА Новости Спорт, 03.04.2026
Российская шахматистка Лагно обыграла Асаубаеву на турнире претенденток
Россиянка Екатерина Лагно победила Бибисару Асаубаеву из Казахстана в пятом туре шахматного турнира претенденток, проходящего на Кипре.
2026-04-03T19:29:00+03:00
2026-04-03T19:29:00+03:00
2026-04-03T20:53:00+03:00
спорт, шахматы, казахстан, кипр, цзюй вэньцзюнь, екатерина лагно, китай, индия
Спорт, Шахматы, Казахстан, Кипр, Цзюй Вэньцзюнь, Екатерина Лагно, Китай, Индия
Российская шахматистка Лагно обыграла Асаубаеву на турнире претенденток
Российская шахматистка Лагно обыграла Асаубаеву в 5-м туре турнира претенденток
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Россиянка Екатерина Лагно победила Бибисару Асаубаеву из Казахстана в пятом туре шахматного турнира претенденток, проходящего на Кипре.
Партия завершилась на 40-м ходу. Лагно
играла белыми фигурами.
Результаты других партий дня:
Чжу Цзиньэр (Китай
) - Рамешбабу Вайшали (Индия
) - 1:0;
Тань Чжунъи (Китай) - Дивья Дешмукх (Индия) - 0,5:0,5.
После пяти партий в таблице лидируют Чжу Цзиньэр, Музычук и Лагно, на счету которых по 3 очка. Далее идут Горячкина и Асаубаева (по 2,5), Тань Чжунъи, Дешмукх и Вайшали (по 2).
Турнир претенденток с участием восьми шахматисток проходит в два круга с 29 марта по 15 апреля. Победительница сыграет матч за шахматную корону с действующей чемпионкой мира китаянкой Цзюй Вэньцзюнь
.