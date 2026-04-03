Сбербанк восстановил доступ ко всем сервисам

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Сбербанк полностью восстановил доступ ко всем своим сервисам, другие банки также сообщают о штатной работе.

« "Все работает — наша команда оперативно все починила", — говорится в официальном Telegram-канале Сбера.

С утра в работе мобильного приложения банка наблюдались сбои. Как выяснил корреспондент РИА Новости, покупки невозможно было оплатить ни картой, ни через QR-код, ни по Bluetooth.

На проблемы жаловались и клиенты других банков: ВТБ, Т-Банка и Альфа-Банка. Позже эти кредитные организации заявили, что все их системы работают в обычном режиме.