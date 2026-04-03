Валиева и Загитова подерутся за пять миллионов: главная битва года в России

Турнир шоу-программ "Русский вызов", на котором впервые за долгое время в качестве соперниц встретятся Камила Валиева и Алина Загитова, состоится 4 апреля в Санкт-Петербурге. Они будут бороться за главный приз в пять миллионов рублей. РИА Новости рассказывает об одном из самых интригующих событий сезона.

Чем удивит "Русский вызов" в 2026-м

"Русский вызов" — это открытый турнир по шоу-программам среди фигуристов. Он появился в 2022 году как часть плана поддержки фигурного катания на фоне отстранения российских спортсменов от международных соревнований. Идея турнира принадлежит тренеру Александру Жулину , а источник вдохновения — знаковый советский турнир "Калинка" с показательными номерами.

Всего на данный момент прошло три турнира: первый в 2023 году в Москве , два последующих — в Санкт-Петербурге . В этом году петербургская традиция продолжится - фигуристов с шоу-программами снова примет "Юбилейный".

По правилам, в турнире участвуют действующие и бывшие фигуристы, которые представляют номера, специально поставленные для этого случая. Они соревнуются в четырёх дисциплинах: мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду. Участники отбираются по заявкам, а олимпийские чемпионы и чемпионы мира допускаются без отбора. В этом году добавилось новое ограничение — участниками могут стать только те экс-спортсмены, кто завершил карьеру не раньше сезона 2015/2016. А также родившиеся не позднее 2009 года, то есть достигшие 17-летнего возраста.

Призовой фонд турнира составляет почти 10 миллионов рублей. Первый приз равен 5 миллионов, второе место — 2,5 миллиона, третье место и специальные судейские призы - по миллиону рублей.

В прошлые годы победителями становились мужчины-одиночники: дважды главный приз забирал Алексей Ягудин и один раз — Марк Кондратюк . Судьи — приглашенные эксперты из разных сфер искусства и культуры - обычно отдают предпочтение драматическим номерам.

Организаторы "Русского вызова" каждый год ищут новую глобальную тему, объединяющую номера участников единой канвой. В 2023 году это было культурное наследие России . В 2024 году — многообразие исторических и культурных традиций России. Идея выступления могла основываться на русской литературе, музыке, живописи, театре, кино, фольклоре и других жанрах искусства. В 2025 году — хорошее настроение, дословно "праздник и радость". Это вызвало множество противоречий, потому что вопреки регламенту некоторые участники выступали с номерами не только не праздничными, но даже драматическими и трагическими.

В 2026 году организаторы решили повторить прошлогоднюю идею с хорошим настроением, но учесть свои ошибки. Темы как таковой нет, есть цель — подарить зрителям хорошее настроение, используя для этого любые музыкальные и художественные средства.

Кто участвует

Интересно, обойдется ли в этот раз без ставших традиционными скандалов. Этери Тутберидзе и ее команда как тренеры и постановщики с 2023 года не участвуют в "Русском вызове" — они считают критерии судейства размытыми и непонятными. Многие участники — например, Андрей Мозалев, Даниил Самсонов , — оставались недовольными результатами турнира и предвзятым отношением к своим номерам. Станиславу Константинову отцепили накануне прошлого "Русского вызова" по надуманным причинам, что вызвало бурю недовольства в среде болельщиков.