Русский вызов 2026: дата, участники, расписание, трансляция
12:55 03.04.2026
Валиева и Загитова подерутся за пять миллионов: главная битва года в России
Турнир шоу-программ "Русский вызов", на котором впервые за долгое время в качестве соперниц встретятся Камила Валиева и Алина Загитова, состоится 4 апреля в... РИА Новости Спорт, 03.04.2026
Анастасия Панина
Фигурное катание, Пётр Гуменник, Татьяна Волосожар, Дмитрий Алиев, Алина Загитова, Камила Валиева, Матвей Ветлугин, Александра Бойкова, Дмитрий Козловский, Максим Некрасов, Елизавета Пасечник, Дарио Чиризано, Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Софья Самодурова, Софья Муравьева, Алена Косторная, Георгий Куница, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Евгений Семененко, Елизавета Туктамышева, Авторы РИА Новости Спорт

Турнир шоу-программ "Русский вызов", на котором впервые за долгое время в качестве соперниц встретятся Камила Валиева и Алина Загитова, состоится 4 апреля в Санкт-Петербурге. Они будут бороться за главный приз в пять миллионов рублей. РИА Новости рассказывает об одном из самых интригующих событий сезона.

Чем удивит "Русский вызов" в 2026-м

"Русский вызов" — это открытый турнир по шоу-программам среди фигуристов. Он появился в 2022 году как часть плана поддержки фигурного катания на фоне отстранения российских спортсменов от международных соревнований. Идея турнира принадлежит тренеру Александру Жулину, а источник вдохновения — знаковый советский турнир "Калинка" с показательными номерами.
Всего на данный момент прошло три турнира: первый в 2023 году в Москве, два последующих — в Санкт-Петербурге. В этом году петербургская традиция продолжится - фигуристов с шоу-программами снова примет "Юбилейный".
По правилам, в турнире участвуют действующие и бывшие фигуристы, которые представляют номера, специально поставленные для этого случая. Они соревнуются в четырёх дисциплинах: мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду. Участники отбираются по заявкам, а олимпийские чемпионы и чемпионы мира допускаются без отбора. В этом году добавилось новое ограничение — участниками могут стать только те экс-спортсмены, кто завершил карьеру не раньше сезона 2015/2016. А также родившиеся не позднее 2009 года, то есть достигшие 17-летнего возраста.
Призовой фонд турнира составляет почти 10 миллионов рублей. Первый приз равен 5 миллионов, второе место — 2,5 миллиона, третье место и специальные судейские призы - по миллиону рублей.
В прошлые годы победителями становились мужчины-одиночники: дважды главный приз забирал Алексей Ягудин и один раз — Марк Кондратюк. Судьи — приглашенные эксперты из разных сфер искусства и культуры - обычно отдают предпочтение драматическим номерам.
Организаторы "Русского вызова" каждый год ищут новую глобальную тему, объединяющую номера участников единой канвой. В 2023 году это было культурное наследие России. В 2024 году — многообразие исторических и культурных традиций России. Идея выступления могла основываться на русской литературе, музыке, живописи, театре, кино, фольклоре и других жанрах искусства. В 2025 году — хорошее настроение, дословно "праздник и радость". Это вызвало множество противоречий, потому что вопреки регламенту некоторые участники выступали с номерами не только не праздничными, но даже драматическими и трагическими.
В 2026 году организаторы решили повторить прошлогоднюю идею с хорошим настроением, но учесть свои ошибки. Темы как таковой нет, есть цель — подарить зрителям хорошее настроение, используя для этого любые музыкальные и художественные средства.
Кто участвует

Мужчины: Дмитрий Алиев, Матвей Ветлугин, Пётр Гуменник, Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв (при участии Алисы Двоеглазовой), Евгений Семененко.
Женщины: Камила Валиева, Алина Загитова, Мария Захарова, Софья Муравьёва, Софья Самодурова, Дарья Садкова, Ксения Синицына, Александра Игнатова (в паре с Макаром Игнатовым), Елизавета Туктамышева, Анна Фролова.
Спортивные пары: Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Татьяна Волосожар и Максим Траньков, Алёна Косторная и Георгий Куница, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
Танцы на льду: Василиса Кагановская и Максим Некрасов, Екатерина Миронова и Евгений Устенко, Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин.
Интересно, обойдется ли в этот раз без ставших традиционными скандалов. Этери Тутберидзе и ее команда как тренеры и постановщики с 2023 года не участвуют в "Русском вызове" — они считают критерии судейства размытыми и непонятными. Многие участники — например, Андрей Мозалев, Даниил Самсонов, — оставались недовольными результатами турнира и предвзятым отношением к своим номерам. Станиславу Константинову отцепили накануне прошлого "Русского вызова" по надуманным причинам, что вызвало бурю недовольства в среде болельщиков.
Так или иначе, несмотря на несовершенства в регламенте и поиск идеального формата, за четыре года существования турнир шоу-программ обрел множество поклонников. А участие таких медийных звезд, как Алина Загитова, Камила Валиева и Александра Трусова делает "Русский вызов" важным акцентом всего сезона.
 
