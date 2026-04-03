В РСТ прокомментировали новые правила пересечения детьми границы с Абхазией

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Новые правила пересечения российской границы детьми до 14 лет в наибольшей степени затронут туристический поток из России в Абхазию, полагают в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

С 20 января 2026 года поездки в Абхазию несовершеннолетними россиянами возможны только по заграничному паспорту.

В РСТ отметили, что Абхазия является популярным направлением для поездок родителей с детьми.

"Абхазия входит в топ-10 самых популярных направлений отдыха у россиян. Туда едет и большой самостоятельный поток, и организованный. Продажи через туроператоров выросли прошедшим летом на 25-40%, а всего, по последним данным властей республики, турпоток из России в Абхазию в 2025 году составил 1,6 миллиона человек, что на 20% больше, чем в 2024", - говорится в сообщении.

В РСТ добавили, что в Белоруссию едут в основном за санаторно-курортным лечением, в Казахстан, Киргизию и Южную Осетию - за активным, познавательным и экскурсионным отдыхом, и доля семейных туристов и на этих направлениях ниже.

"Среди тех, кто едет в Абхазию, доля туристов с детьми до 14 лет составляет 35%. Прогнозируем, что треть от этого количества может отказаться от поездки после введения новых требований. Не все туристы следят за новостями, часть планируют поездку в короткие сроки, потому что не могут заранее определиться с датами отпуска, есть доля "спонтанных путешественников", и Абхазия у них очень популярна", - полагает коммерческий директор туроператора "Алеан" Оксана Булах, которую цитирует пресс-служба РСТ.

Она также добавила, что пока бронирования на лето идут стабильно и соответствуют уровню прошлого года. По ее словам, туроператоры предупреждают туристов о запрете на выезд детей по свидетельству о рождении.