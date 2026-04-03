Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:17 03.04.2026
https://ria.ru/20260403/rst-2085066192.html
В РСТ прокомментировали новые правила пересечения детьми границы с Абхазией
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975512005_621:0:3352:2048_1920x0_80_0_0_32d309a3889e477490b06df316e2f61e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В РСТ прокомментировали новые правила пересечения детьми границы с Абхазией

РСТ: новые правила пересечения границы РФ детьми затронут турпоток в Абхазию

© РИА Новости / Алексей Даничев
Люди отдыхают в бархатный сезон на берегу Черного моря
Люди отдыхают в бархатный сезон на берегу Черного моря - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Люди отдыхают в бархатный сезон на берегу Черного моря. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Новые правила пересечения российской границы детьми до 14 лет в наибольшей степени затронут туристический поток из России в Абхазию, полагают в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
С 20 января 2026 года поездки в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию несовершеннолетними россиянами возможны только по заграничному паспорту.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
Между Россией и Абхазией с мая запустят новые авиарейсы
3 апреля, 13:58
В РСТ отметили, что Абхазия является популярным направлением для поездок родителей с детьми.
"Абхазия входит в топ-10 самых популярных направлений отдыха у россиян. Туда едет и большой самостоятельный поток, и организованный. Продажи через туроператоров выросли прошедшим летом на 25-40%, а всего, по последним данным властей республики, турпоток из России в Абхазию в 2025 году составил 1,6 миллиона человек, что на 20% больше, чем в 2024", - говорится в сообщении.
В РСТ добавили, что в Белоруссию едут в основном за санаторно-курортным лечением, в Казахстан, Киргизию и Южную Осетию - за активным, познавательным и экскурсионным отдыхом, и доля семейных туристов и на этих направлениях ниже.
"Среди тех, кто едет в Абхазию, доля туристов с детьми до 14 лет составляет 35%. Прогнозируем, что треть от этого количества может отказаться от поездки после введения новых требований. Не все туристы следят за новостями, часть планируют поездку в короткие сроки, потому что не могут заранее определиться с датами отпуска, есть доля "спонтанных путешественников", и Абхазия у них очень популярна", - полагает коммерческий директор туроператора "Алеан" Оксана Булах, которую цитирует пресс-служба РСТ.
Она также добавила, что пока бронирования на лето идут стабильно и соответствуют уровню прошлого года. По ее словам, туроператоры предупреждают туристов о запрете на выезд детей по свидетельству о рождении.
"Возможно, потерю турпотока мы ощутим ближе к сезону, так как от поездки откажутся те, кто никогда не рассматривал Абхазию как зарубежное направление и не оформлял для путешествия загранпаспорт", - уточнила Булах.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
Путин сохранил въезд в Абхазию россиянам до 14 лет без загранпаспорта
3 апреля, 11:20
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала