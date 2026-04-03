Таблица РПЛ и календарь матчей 2026: с кем сыграют "Спартак", "Зенит", ЦСКА, "Краснодар", "Локомотив"
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
12:35 03.04.2026 (обновлено: 14:38 05.04.2026)
Выживут не все: кого уволят после лютого финиша в чемпионате России
Таблица РПЛ и календарь матчей 2026: с кем сыграют "Спартак", "Зенит", ЦСКА, "Краснодар", "Локомотив"
Выживут не все: кого уволят после лютого финиша в чемпионате России
Российская премьер-лига (РПЛ) возвращается после двухнедельного перерыва на матчи сборных. Впереди восемь решающих туров, в ходе которых "Краснодар" постарается РИА Новости Спорт, 05.04.2026
Корреспондент РИА Новости Спорт Иван Орехов
Иван Орехов
Редактор-корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
Российская премьер-лига (РПЛ) возвращается после двухнедельного перерыва на матчи сборных. Впереди восемь решающих туров, в ходе которых "Краснодар" постарается защитить титул лучшей команды страны, а "Зенит", "Балтика" и московские клубы попробуют не дать проекту Сергея Галицкого второй год подряд взять золото чемпионата России. РИА Новости анализирует шансы претендентов на триумфальное окончание сезона-2025/26.

Таблица РПЛ после 22 туров

  1. "Краснодар" (49 очков)
  2. "Зенит" (48)
  3. "Локомотив" (44)
  4. "Балтика" (42)
  5. ЦСКА (39)
  6. "Спартак" (38)
  7. "Рубин" (30)

Матчи 23-го тура

4 апреля (суббота):
  • 13:00 / "Акрон" – ЦСКА;
  • 15:15 / "Зенит" – "Крылья Советов";
  • 17:30 / "Динамо" – "Оренбург";
  • 19:45 / "Ахмат" – "Краснодар".
5 апреля (воскресенье):
  • 14:00 / "Нижний Новгород" – "Ростов";
  • 16:30 / "Динамо" (Махачкала) – "Балтика";
  • 19:30 / "Спартак" – "Локомотив".
6 апреля (понедельник):
  • 19:30 / "Сочи" – "Рубин".
"Краснодар"

  • Соперники: "Ахмат" (в гостях), "Зенит" (г), "Балтика" (дома), "Спартак" (г), махачкалинское "Динамо" (д), "Акрон" (г), "Динамо" (г) и "Оренбург" (д).
"Быки" проводят замечательный сезон и близки не только к новому золоту, но еще и к исторической первой победе в Кубке России. Может ли "посыпаться" чемпион на финишной прямой? Да, чем не пример позапрошлый сезон. Да еще и календарь у команды Мурада Мусаева тяжелый: "Краснодару" предстоят жесткие выезды к "Зениту", "Спартаку" и "Динамо". Еще крепкая "Балтика" постарается очки отобрать, как и "Ахмат" Станислава Черчесова в Грозном. В общем, интриги пока хоть отбавляй.
"Зенит"

  1. Соперники: "Крылья Советов" (д), "Краснодар" (д), махачкалинское "Динамо" (г), "Локомотив" (г), "Ахмат" (д), ЦСКА (г), "Сочи" (д), "Ростов" (г).
В прошлом сезоне "сине-бело-голубые" стартовали шикарно, и мало кто сомневался в седьмом подряд триумфе гегемона РПЛ. Но нет, шестилетнее правление в российском футболе прервалось. И так невовремя: "Зенит" на протяжении года готовился к двойному торжеству — седьмому чемпионству 24 мая и празднованию 100-летия на следующий день после него. Однако остался с серебром, а в Кубке остановился в шаге от финала. Спустя несколько дней после кошмарной развязки совет директоров огласил ближайшую задачу: "стратегия клуба на 100-й сезон остается неизменной: "Зенит" — чемпион".
"Есть день столетия — 25 мая 2025 года, его мы отметили. Но юбилейный сезон начнется только сейчас", — объяснил председатель правления "Зенита" Александр Медведева.

И цель не кажется недостижимой. За Кубок борьба продолжается, а отставание от "Краснодара" в РПЛ — всего одно очко. Более того, календарь у "Зенита" попроще, плюс домашний матч против "быков", победа в котором позволит петербуржцам во главе с Сергеем Семаком оставить чемпиона позади.

"Локомотив"

  • Соперники: "Спартак" (г), махачкалинское "Динамо" (д), "Оренбург" (г), "Зенит" (д), "Крылья Советов" (г), "Динамо" (д), "Балтика" (д), ЦСКА (г).
Самая забивающая команда нынешнего розыгрыша чемпионата страны долгое время шла в лидерах. Был шикарен на поле Алексей Батраков, выжигал центр поля капитан Дмитрий Баринов — вообще вся команда Михаила Галактионова играла ярко. И, что важнее, на протяжении 13 (!) туров не знала горечи поражений. Однако потом были проигрыш "Зениту" и разгром от "Рубина"… Теперь железнодорожники замыкают топ-3 и отстают от "быков" на пять очков.
Сможет ли "Локо" вмешаться в разборку за золото? Маловероятно. Календарь, такой же насыщенный на топ-матчи, как и у "быков", да и уход Баринова в ЦСКА сказывается на скорости "паровоза".
Кто еще может побороться за золото?

"Балтика" — главное открытие текущего сезона. Андрей Талалаев вернул калининградцев в высший дивизион и навел такую суету, что его парней точно не хочется списывать со счетов. Мало того, что проиграли всего матча за 22 тура, так еще и пропустили всего девять мячей. Разумеется, это лучший показатель в РПЛ.
ЦСКА и "Спартак" упомянем в этом контексте для формальности. Да, пятое и шестое место. Да, могут побороться за место в тройке. Но никак не за победу: и отрыв от "Краснодара" большой, и форма москвичей не радует. Чего стоят только вылет "Спартака" из Кубка и четыре поражения армейцев в шести последних играх, два из которых — разгромы от "Динамо" и "Краснодара"?

Главный фаворит

Статистический сервис Opta отдает предпочтение петербургскому "Зениту". Шансы на чемпионство "сине-бело-голубых" оцениваются в 58,5%. Второе место занимает "Краснодар" (37,8%), третье — "Локомотив" (2,8%). Следом идут калининградская "Балтика" (0,5%), ЦСКА (0,2%) и "Спартак" (0,1%).
Что в зоне вылета

  • 10. "Акрон" (22)
  • 11. "Ростов"
  • 12. "Динамо" Махачкала (21)
  • 13. "Крылья Советов"
  • 14. "Нижний Новгород" (20)
  • 15. "Оренбург" (18)
  • 16. "Сочи" (9)
"Сочи" уже не спастись. А вот идущий на 15-й строчке "Оренбург" еще может зацепиться и за место в стыковых матчах (13 и 14 места), и вообще за сохранение прописки в высшем дивизионе. Что касается тольяттинцев, ростовчан и махачкалинцев, то им точно не стоит расслабляться, так как самарцы и нижегородцы дышат в спину — нас ждет интересная заруба.

Как там дела в Первой лиге?

"Факел" — единоличный лидер с 56 очками. Второй идет "Родина" (49). Эти команды должны выйти в РПЛ напрямую. А вот за зону "стыков" (третье и четвертое места) пойдет борьба между "Уралом" (45), "Ротором" (39), КАМАЗом, костромским "Спартаком" (по 38 баллов), "Челябинском" (37) и "Нефтехимиком" (35). Да и другие команды в эту разборку могут вписаться: ярославский "Шинник" идет на 13-м месте, а в активе имеет 32 балла. Это всего семь очков отставания от четвертого, "стыкового" места.
Отметим, что в Первой лиге сыграно 26 из 34 туров. Как и в РПЛ, впереди у команд восемь решающих матчей.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
