В "Ростехе" опровергли информацию о простое производства на "АвтоВАЗе"
В "Ростехе" опровергли информацию о простое производства на "АвтоВАЗе" - РИА Новости, 03.04.2026
В "Ростехе" опровергли информацию о простое производства на "АвтоВАЗе"
Информация в СМИ о якобы планах "АвтоВАЗа" остановить производство из-за переполненных складов не соответствует действительности, компания в мае будет проводить РИА Новости, 03.04.2026
2026-04-03T13:21:00+03:00
2026-04-03T13:21:00+03:00
2026-04-03T13:21:00+03:00
ростех, автоваз, авто, россия
Ростех, АвтоВАЗ, Авто, Россия
В "Ростехе" опровергли информацию о простое производства на "АвтоВАЗе"
"Ростех" опроверг слухи о планах "АвтоВАЗа" остановить производство
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Информация в СМИ о якобы планах "АвтоВАЗа" остановить производство из-за переполненных складов не соответствует действительности, компания в мае будет проводить плановую модернизацию производственных мощностей, заявили в госкорпорации "Ростех".
"Информация ряда СМИ о том, что "АвтоВАЗ
" якобы планирует отправить производство в простой из-за "переполненных складов", является недобросовестной и не соответствует действительности", - говорится в Telegram-канале "Ростеха".
Там отмечается, что с 4 по 13 мая на автозаводе будут происходить плановые мероприятия по модернизации производства, и в эти дни работники, не задействованные в этих процессах, будут находится в корпоративном отпуске, с выплатой отпускных.
При этом с 9 по 11 мая сотрудникам будут предоставлены общероссийские выходные, а с 14 по 15 мая будут продолжаться мероприятия по модернизации цехов.
"При этом коллектив выходит на работу в обычном режиме с полной оплатой. Никаких простоев и оплат в "две третьих" не будет", - заверили в "Ростехе".