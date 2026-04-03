В "Ростехе" опровергли информацию о простое производства на "АвтоВАЗе"

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Информация в СМИ о якобы планах "АвтоВАЗа" остановить производство из-за переполненных складов не соответствует действительности, компания в мае будет проводить плановую модернизацию производственных мощностей, заявили в госкорпорации "Ростех".

"Информация ряда СМИ о том, что " АвтоВАЗ " якобы планирует отправить производство в простой из-за "переполненных складов", является недобросовестной и не соответствует действительности", - говорится в Telegram-канале "Ростеха".

Там отмечается, что с 4 по 13 мая на автозаводе будут происходить плановые мероприятия по модернизации производства, и в эти дни работники, не задействованные в этих процессах, будут находится в корпоративном отпуске, с выплатой отпускных.

При этом с 9 по 11 мая сотрудникам будут предоставлены общероссийские выходные, а с 14 по 15 мая будут продолжаться мероприятия по модернизации цехов.