БУДАПЕШТ, 3 апр - РИА Новости. Еврокомиссии стоило бы вернуть на европейский рынок российские энергоносители для предотвращения энергокризиса, а не распространять жалкие призывы к экономии, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
Европейский комиссар по энергетике Дан Йоргенсен в пятницу заявил, что Евросоюз готовится к долгосрочному энергетическому шоку, ожидается, что ситуация еще сильнее усугубится в ближайшие недели, а цены на энергоресурсы будут оставаться высокими очень долгое время.
"Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен определенно в чем-то хорош, но это не энергетика. Он обратился к народу Европы с драматическим призывом. Этот драматический призыв можно было бы назвать нелепым или жалким, если бы мы не знали, насколько драматична ситуация", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
Йоргенсен просит европейцев не ходить на работу, а работать из дома, меньше ездить на машине, пользоваться услугами совместных поездок, снизить максимальную скорость на автомагистралях на десять километров в час, уточнил глава МИД.
"В этой ситуации единственным приемлемым шагом для Еврокомиссии было бы разрешить возвращение дешевой российской нефти и природного газа на европейский рынок. Если бы это произошло, Европа могла бы избежать резкого роста цен на энергоносители и дефицита энергии или ухудшения энергетической безопасности, но, к сожалению, в этом они негибкие", - отметил Сийярто.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Рост цен на топливо наблюдается в большинстве государств мира из-за фактической блокировки Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
Премьер Венгрии Виктор Орбан 20 марта заявил, что Европа не выживет без российской нефти, когда на пороге - глобальный дефицит топлива, в течение пары недель это станет очевидно всем.
В России подчеркивали, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у Российской Федерации энергоресурсов, поскольку он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и продолжат приобретать российские нефть и газ.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
