Сийярто призвал ЕК вернуть на рынок российские энергоносители - РИА Новости, 03.04.2026
18:51 03.04.2026
Сийярто призвал ЕК вернуть на рынок российские энергоносители
Еврокомиссии стоило бы вернуть на европейский рынок российские энергоносители для предотвращения энергокризиса, а не распространять жалкие призывы к экономии,... РИА Новости, 03.04.2026
Сийярто: ЕК нужно вернуть российские энергоносители, а не призывать к экономии

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 3 апр - РИА Новости. Еврокомиссии стоило бы вернуть на европейский рынок российские энергоносители для предотвращения энергокризиса, а не распространять жалкие призывы к экономии, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
Европейский комиссар по энергетике Дан Йоргенсен в пятницу заявил, что Евросоюз готовится к долгосрочному энергетическому шоку, ожидается, что ситуация еще сильнее усугубится в ближайшие недели, а цены на энергоресурсы будут оставаться высокими очень долгое время.
Европа несется к энергокризису, заявил Сийярто
2 апреля, 16:23
"Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен определенно в чем-то хорош, но это не энергетика. Он обратился к народу Европы с драматическим призывом. Этот драматический призыв можно было бы назвать нелепым или жалким, если бы мы не знали, насколько драматична ситуация", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
Йоргенсен просит европейцев не ходить на работу, а работать из дома, меньше ездить на машине, пользоваться услугами совместных поездок, снизить максимальную скорость на автомагистралях на десять километров в час, уточнил глава МИД.
Министр с удивлением отметил, что до Брюсселя только сейчас дошло, что ближневосточный кризис оказывает "драматическое влияние" на мировой энергетический рынок, хотя Венгрия твердит об этом уже несколько недель.
"В этой ситуации единственным приемлемым шагом для Еврокомиссии было бы разрешить возвращение дешевой российской нефти и природного газа на европейский рынок. Если бы это произошло, Европа могла бы избежать резкого роста цен на энергоносители и дефицита энергии или ухудшения энергетической безопасности, но, к сожалению, в этом они негибкие", - отметил Сийярто.
Наблюдаются кризисные явления в НАТО и ЕС, заявил Лавров
3 апреля, 11:12
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Рост цен на топливо наблюдается в большинстве государств мира из-за фактической блокировки Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
Премьер Венгрии Виктор Орбан 20 марта заявил, что Европа не выживет без российской нефти, когда на пороге - глобальный дефицит топлива, в течение пары недель это станет очевидно всем.
В России подчеркивали, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у Российской Федерации энергоресурсов, поскольку он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и продолжат приобретать российские нефть и газ.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Венгрия потребовала возобновить поставки нефти из России по "Дружбе"
26 февраля, 17:15
 
