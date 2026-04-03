https://ria.ru/20260403/rossija-2084959653.html
Японский политик призвал снять санкции с России
в мире
россия
япония
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901671424_276:27:2700:1391_1920x0_80_0_0_b2c744c6997060776909680925037334.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901671424_320:0:2880:1920_1920x0_80_0_0_1c87f978b754d1bc28f97bc84d1db30e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости: Судзуки призвал Японию снять экономические санкции с России
ТОКИО, 3 апр - РИА Новости, Ксения Нака. Япония должна сначала снять экономические санкции с России, а потом уже посылать в Москву экономические делегации из крупных компаний, такое мнение в беседе с РИА Новости высказал депутат верхней палаты парламента от правящей Либерально-демократической партии Японии Мунэо Судзуки.
"Прежде всего (прежде чем посылать делегации - ред.) надо снять санкции с России. Невозможно, не снимая санкций, сказать торговым компаниям "поезжайте-ка (в Россию - ред.)". Так не получится. Есть определенные процедуры и их нужно пройти. (У Японии - ред.) есть желание раскрутить экономику каким-то образом, но до этого надо сначала снять санкции", - сказал политик РИА Новости.
Он считает, что появившаяся в СМИ информация о возможном визите экономической делегации японских компаний в Россию - не более, чем "просто сообщения в СМИ", конкретного плана за ними нет.
"Что касается появившихся в СМИ сообщений про визит экономической делегации из пяти крупных японских фирм, то конкретного плана на этот счет нет. Я думаю, надо посмотреть, как будет дальше. Это пока всего лишь сообщения в СМИ", - сказал Судзуки РИА Новости.
Агентство Киодо передает, что японское правительство в мае готовит визит в Россию
экономической делегации, в которую войдут пять крупнейших компаний, а ещё нескольким компаниям предложено сопровождать делегацию. Позже правительство Японии
заявило, что эта информация не соответствует действительности.