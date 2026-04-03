Японский политик призвал снять санкции с России

ТОКИО, 3 апр - РИА Новости, Ксения Нака. Япония должна сначала снять экономические санкции с России, а потом уже посылать в Москву экономические делегации из крупных компаний, такое мнение в беседе с РИА Новости высказал депутат верхней палаты парламента от правящей Либерально-демократической партии Японии Мунэо Судзуки.

"Прежде всего (прежде чем посылать делегации - ред.) надо снять санкции с России. Невозможно, не снимая санкций, сказать торговым компаниям "поезжайте-ка (в Россию - ред.)". Так не получится. Есть определенные процедуры и их нужно пройти. (У Японии - ред.) есть желание раскрутить экономику каким-то образом, но до этого надо сначала снять санкции", - сказал политик РИА Новости.

Он считает, что появившаяся в СМИ информация о возможном визите экономической делегации японских компаний в Россию - не более, чем "просто сообщения в СМИ", конкретного плана за ними нет.

"Что касается появившихся в СМИ сообщений про визит экономической делегации из пяти крупных японских фирм, то конкретного плана на этот счет нет. Я думаю, надо посмотреть, как будет дальше. Это пока всего лишь сообщения в СМИ", - сказал Судзуки РИА Новости.