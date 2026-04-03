Союзники США хотят открыть Ормузский пролив без Вашингтона, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. Союзники США начали обсуждать варианты открытия Ормузского пролива без участия Вашингтона на случай, если президент Дональд Трамп завершит операцию против Ирана, не добившись решения по ключевой для мировых поставок энергоносителей водной артерии, передает агентство Блумберг.
Согласно этим данным, более 40 стран, включая государства Европы, Ближнего Востока и Азии, а также Австралию и Канаду, в четверг приняли участие во встрече, организованной Великобританией. Как отмечается, ее участники обсуждали дипломатические контакты с Тегераном, а также возможные санкции, если Иран не согласится разблокировать судоходный маршрут.
Как следует из материала агентства, Япония по итогам консультаций призвала страны к совместным действиям. В частности, глава японского МИД Тосимицу Мотэги, участвовавший во встрече, подчеркнул "важность того, чтобы каждая страна приложила максимум усилий для обеспечения стабильных поставок энергии".
Как отмечается, сама встреча "должна была показать Трампу, насколько серьезную тревогу у союзников США вызывает перспектива американского выхода из конфликта без решения вопроса об Ормузском проливе". По данным собеседников, знакомых с обсуждениями, международное сообщество "дало понять, что проблема пролива должна стать частью переговоров о прекращении огня с Ираном".
При этом участники встречи сочли необходимым уже сейчас готовиться к сценарию, при котором восстанавливать движение через пролив придется без Соединенных Штатов. Военные представители стран коалиции, как отмечается, намерены на следующей неделе обсудить, каким образом можно задействовать их военно-морские силы для патрулирования и разминирования пролива после завершения боевых действий.