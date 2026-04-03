12:20 03.04.2026
В Калужской области вынесли приговор за теракт на железной дороге
В Калужской области вынесли приговор за теракт на железной дороге
Двое молодых людей, один из которых несовершеннолетний, приговорены к 6 и 6,5 годам колонии за поджог устройств, регулирующих движение поездов на... РИА Новости, 03.04.2026
ВОРОНЕЖ, 3 апр - РИА Новости. Двое молодых людей, один из которых несовершеннолетний, приговорены к 6 и 6,5 годам колонии за поджог устройств, регулирующих движение поездов на железнодорожных путях в Калужской области, который квалифицировали как теракт, сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.
«
"2-й Западный окружной военный суд признал подсудимых виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима и 6 лет, 6 месяцев с отбыванием в воспитательной колонии", — сообщили в УФСБ России по Калужской области.
Как установил суд, в марте 2025 года парни взломали ломом дверцу батарейного шкафа на станции Говардово Калужской области, облили горючим содержимое, подожгли и сняли всё на видео отчёта. За содеянное им обещали 25 тысяч рублей. Дело было расследовано по п. "а" ч. 2 ст. 205 УК России (теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору).
В Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ уточняется, что видеозапись фигуранты (оба были на тот момент несовершеннолетними) отправили куратору, поддерживающему ВСУ, и получили от него денежный перевод. Денежные средства, полученные в результате совершения преступления, а также мобильные телефоны осуждённых конфискованы.
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
В Кургане подростки подожгли релейный шкаф на железной дороге
5 ноября 2025, 14:15
 
