15:18 03.04.2026 (обновлено: 16:14 03.04.2026)
Европа планирует полностью вытеснить Россию из Закавказья, считает эксперт
Европа планирует полностью вытеснить Россию из Закавказья, считает эксперт
Цель политики Европы в Закавказье - искоренить российское влияние и полностью вытеснить Россию из региона, заявил замдиректора Центра комплексных европейских и... РИА Новости, 03.04.2026
Дмитрий Суслов. Архивное фото
ЕРЕВАН, 3 апр - РИА Новости. Цель политики Европы в Закавказье - искоренить российское влияние и полностью вытеснить Россию из региона, заявил замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, замдиректора исследовательских программ Совета по внешней и оборонной политике Дмитрий Суслов.
Закавказье цель Европы очевидна: как максимум разжечь новые войны против России, как минимум искоренить остатки российского влияния и присутствия, полностью вытеснить Россию из региона, что на практике означает, например, выход Армении из ЕАЭС, ликвидация российской базы в Гюмри, уменьшение присутствия российского бизнеса в Армении, маргинализация невраждебных России политических сил и развитие Армении по пути Молдовы", - заявил Суслов в ходе международного круглого стола в Ереване на тему "Влияние региональных и электоральных процессов на армяно-российские отношения".
Он пояснил, что "молдавский сценарий" для Армении заключается в том, чтобы установить внешнее управление из Брюсселя и фактически ликвидировать суверенитет страны.
Эксперт считает, что окончание военных действий на Украине произойдет на неприемлемых для европейцев условиях, что будет стимулировать Европу продолжать антироссийскую политику, а также использовать образ врага в лице России для борьбы с внутриполитическими оппонентами в Европе.
