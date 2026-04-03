Минск не может строить свою политику, как США, заявил Лукашенко
13:21 03.04.2026
Минск не может строить свою политику, как США, заявил Лукашенко
Минск не может строить свою политику, как США, заявил Лукашенко - РИА Новости, 03.04.2026
Минск не может строить свою политику, как США, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент США Дональд Трамп обнажил истинные мотивы, которыми руководствуются США в своей внешней политике, РИА Новости, 03.04.2026
2026-04-03T13:21:00+03:00
2026-04-03T13:21:00+03:00
в мире
минск
белоруссия
сша
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/14/2081985647_0:5:1724:975_1920x0_80_0_0_c3adbad74d142cdb979f83f721fa72fe.jpg
минск
белоруссия
сша
в мире, минск, белоруссия, сша, александр лукашенко
В мире, Минск, Белоруссия, США, Александр Лукашенко
Минск не может строить свою политику, как США, заявил Лукашенко

Лукашенко: Трамп обнажил мотивы во внешней политике, но Минску такое не подходит

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко . Архивное фото
МИНСК, 3 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент США Дональд Трамп обнажил истинные мотивы, которыми руководствуются США в своей внешней политике, и подчеркнул, что белорусской власти не подходит основанная на таких мотивах политика.
"Посмотрите на Трампа, на Америку. Я почему одобряю - относительно, в шутку говорю - его политику? Он ее обнажил до невозможности. Он показал: "Какие права человека, какая демократия?! Нефть!" И ради этого будут убивать, будут закидывать ракетами, будут все делать. Будут гибнуть американцы ради того, чтобы они там и другие (элиты – ред.) нормально или даже хорошо жили, миллиарды зарабатывали", - сказал глава белорусского государства на открытии новой поликлиники в Минске. Его слова приводит агентство Белта.
"Это не наша политика. Мы так не можем строить свою политику", - заявил Лукашенко.
При этом он отметил, что соответствующие выводы сделаны. "Мы увидели истинное лицо этих людей, которые когда-то хотели, чтобы так же было у нас. У нас будет так, как вы (народ Белоруссии – ред.) решите. Хотите так, как у них, - будет так. Хотите, как отдельные говорят, реформ, - пожалуйста, я вам могу за сутки организовать эти реформы, я научился, умею это делать", - подчеркнул Лукашенко.
Обращаясь к участникам церемонии открытия поликлиники, глава государства отметил, что в целом сложностей в жизни очень много, но прежде чем что-то делать, надо очень хорошо думать.
"Я вас не агитирую, не выступаю против борьбы за демократию, права человека, еще что-то. Вот права человека. Чтобы могли прийти в самую современную поликлинику, если, не дай бог, недуг какой-то, получить помощь. Чтобы могли получить работу, какую-то копейку, чтобы прожить можно было, прокормить семью", - сказал он.
 
В миреМинскБелоруссияСШААлександр Лукашенко
 
 
