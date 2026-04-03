https://ria.ru/20260403/politika-2084993974.html
Минск не может строить свою политику, как США, заявил Лукашенко
2026-04-03T13:21:00+03:00
в мире
минск
белоруссия
сша
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/14/2081985647_0:5:1724:975_1920x0_80_0_0_c3adbad74d142cdb979f83f721fa72fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/14/2081985647_209:0:1516:980_1920x0_80_0_0_8d30c9d1ec1011b834222a24bae23469.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Лукашенко: Трамп обнажил мотивы во внешней политике, но Минску такое не подходит
МИНСК, 3 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент США Дональд Трамп обнажил истинные мотивы, которыми руководствуются США в своей внешней политике, и подчеркнул, что белорусской власти не подходит основанная на таких мотивах политика.
"Посмотрите на Трампа
, на Америку
. Я почему одобряю - относительно, в шутку говорю - его политику? Он ее обнажил до невозможности. Он показал: "Какие права человека, какая демократия?! Нефть!" И ради этого будут убивать, будут закидывать ракетами, будут все делать. Будут гибнуть американцы ради того, чтобы они там и другие (элиты – ред.) нормально или даже хорошо жили, миллиарды зарабатывали", - сказал глава белорусского государства на открытии новой поликлиники в Минске
. Его слова приводит агентство Белта
.
"Это не наша политика. Мы так не можем строить свою политику", - заявил Лукашенко
.
При этом он отметил, что соответствующие выводы сделаны. "Мы увидели истинное лицо этих людей, которые когда-то хотели, чтобы так же было у нас. У нас будет так, как вы (народ Белоруссии
– ред.) решите. Хотите так, как у них, - будет так. Хотите, как отдельные говорят, реформ, - пожалуйста, я вам могу за сутки организовать эти реформы, я научился, умею это делать", - подчеркнул Лукашенко.
Обращаясь к участникам церемонии открытия поликлиники, глава государства отметил, что в целом сложностей в жизни очень много, но прежде чем что-то делать, надо очень хорошо думать.
"Я вас не агитирую, не выступаю против борьбы за демократию, права человека, еще что-то. Вот права человека. Чтобы могли прийти в самую современную поликлинику, если, не дай бог, недуг какой-то, получить помощь. Чтобы могли получить работу, какую-то копейку, чтобы прожить можно было, прокормить семью", - сказал он.