Минск не может строить свою политику, как США, заявил Лукашенко

МИНСК, 3 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент США Дональд Трамп обнажил истинные мотивы, которыми руководствуются США в своей внешней политике, и подчеркнул, что белорусской власти не подходит основанная на таких мотивах политика.

"Посмотрите на Трампа , на Америку . Я почему одобряю - относительно, в шутку говорю - его политику? Он ее обнажил до невозможности. Он показал: "Какие права человека, какая демократия?! Нефть!" И ради этого будут убивать, будут закидывать ракетами, будут все делать. Будут гибнуть американцы ради того, чтобы они там и другие (элиты – ред.) нормально или даже хорошо жили, миллиарды зарабатывали", - сказал глава белорусского государства на открытии новой поликлиники в Минске . Его слова приводит агентство Белта

"Это не наша политика. Мы так не можем строить свою политику", - заявил Лукашенко

При этом он отметил, что соответствующие выводы сделаны. "Мы увидели истинное лицо этих людей, которые когда-то хотели, чтобы так же было у нас. У нас будет так, как вы (народ Белоруссии – ред.) решите. Хотите так, как у них, - будет так. Хотите, как отдельные говорят, реформ, - пожалуйста, я вам могу за сутки организовать эти реформы, я научился, умею это делать", - подчеркнул Лукашенко.

Обращаясь к участникам церемонии открытия поликлиники, глава государства отметил, что в целом сложностей в жизни очень много, но прежде чем что-то делать, надо очень хорошо думать.