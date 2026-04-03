Анталья неожиданно окрасилась в оранжевый цвет

АНКАРА, 3 апр — РИА Новости. Мощная песчаная буря окрасила турецкую курортную провинцию Анталья в оранжево-красные оттенки, передает местный портал Antalyahakkinda.
"Сильный перенос пыли из Северной Африки накрыл регион и изменил цвет неба", — говорится в статье.
Плотные массы пыли и песка, поднятые в Ливии и соседних регионах, с южными ветрами пересекли Средиземное море и достигли юга Турции. Наиболее заметный эффект наблюдался в Аланье и других районах Антальи, отмечает портал.
"Небо приобрело необычный красно-оранжевый оттенок из-за изменения преломления солнечного света частицами пыли", — поясняется в публикации.
Это сопровождалось ухудшением видимости и повышенной концентрацией пыли в воздухе, что вызвало обеспокоенность у местных жителей и туристов.
На днях облако пыли накрыло греческий остров Крит. Небо там стало ярко-красным, а аэропорт был вынужден ограничить работу.
Эксперты объясняют происходящее переносом так называемой сахарской пыли — мелких частиц, которые могут преодолевать тысячи километров и менять цвет атмосферы, а также влиять на качество воздуха и погодные условия.