15:49 03.04.2026
Более 14 тысяч женщин обучились грудному вскармливанию в Подмосковье
© iStock.com / StockPlanets
Женщина с новорожденным ребенком
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Свыше 14 тысяч женщин бесплатно обучились грудному вскармливанию в Московской области с начала этого года, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
Заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения области Максим Забелин уточнил, что выучиться можно как в период беременности, так и после родов.
Врач показывает снимок УЗИ на экране планшета
Более 500 пациенток прошли процедуры ЭКО в Московской области
1 апреля, 13:10
"Обучение проводят высококвалифицированные специалисты, которые не только передают необходимые знания, но и оказывают психологическую поддержку. С начала этого года обучение по грудному вскармливанию прошли более 14 тысяч женщин", — цитирует пресс-служба Забелина.
Желающих ждут в детских поликлиниках Подмосковья, Видновском, Московском областном, Наро-Фоминском, Коломенском, Щелковском перинатальных центрах, Московском областном центре охраны материнства и детства и родильных домах Балашихинской и Одинцовской больниц.
Подробно ознакомиться с системой родовспоможения можно на портале "Стань мамой в Подмосковье". Также работает единый кол-центр. Звонок бесплатный.
 
