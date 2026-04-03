Более 14 тысяч женщин обучились грудному вскармливанию в Подмосковье
2026-04-03T15:49:00+03:00
Более 14 тысяч женщин обучились грудному вскармливанию в Подмосковье за 3 месяца
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Свыше 14 тысяч женщин бесплатно обучились грудному вскармливанию в Московской области с начала этого года, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
Заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения области Максим Забелин уточнил, что выучиться можно как в период беременности, так и после родов.
"Обучение проводят высококвалифицированные специалисты, которые не только передают необходимые знания, но и оказывают психологическую поддержку. С начала этого года обучение по грудному вскармливанию прошли более 14 тысяч женщин", — цитирует пресс-служба Забелина.
Желающих ждут в детских поликлиниках Подмосковья, Видновском, Московском областном, Наро-Фоминском, Коломенском, Щелковском перинатальных центрах, Московском областном центре охраны материнства и детства и родильных домах Балашихинской и Одинцовской больниц.
Подробно ознакомиться с системой родовспоможения можно на портале "Стань мамой в Подмосковье". Также работает единый кол-центр. Звонок бесплатный.