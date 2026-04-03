Почти 330 жителей Подмосковья перевели садовые дома в жилые с начала года
Почти 330 жителей Подмосковья перевели садовые дома в жилые за первый квартал
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. С начала 2026 года в Подмосковье собственники перевели 329 домов из статуса "дача" в "жилой дом" с помощью услуги Минмособлимущества, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
"Услуга по переводу садового дома в жилой становится год от года все более популярной, потому что дает ряд преимуществ собственникам недвижимости. Это и возможность прописки, и участие в программе социальной газификации, и сниженные тарифы за коммунальные услуги. Кроме того, статус жилого дома повышает стоимость недвижимости в случае ее продажи", — рассказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов, его слова приводит пресс-служба.
Чтобы сделать садовый дом жилым, собственнику необходимо подтвердить соответствие дома требованиям надежности и безопасности, понадобится заключение о техническом состоянии. Затем следует подать заявление на региональном портале госуслуг Подмосковья на услугу "Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом". Если у дома есть другие владельцы, потребуется их нотариально заверенное согласие. Специалисты примут решение в течение 13 рабочих дней и направят его заявителю, а также в Росреестр, который внесет изменения в Единый государственный реестр недвижимости.
Все критерии и требования к садовому дому, по которым его можно признать жилым, прописаны в постановлении правительства России № 47 от 28 января 2006 года. Согласно документу, здание должно быть капитальным, построенном на фундаменте с окнами, с проведенным электричеством, должно быть холодное водоснабжение, водоотведение (канализация), система отопления (за счет электричества, печи или газа) и вентиляция.
Техническое обследование садового дома и подготовку нужного заключения могут провести специалисты Бюро технической инвентаризации Московской области.