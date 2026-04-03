В Петербурге арестовали обвиняемую в теракте после поджога АЗС

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр - РИА Новости. Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга отправил до 1 июня под стражу местную жительницу Светлану Шестакову, обвиняемую в теракте после поджога автозаправочной станции, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Отмечается, что обвиняемая, которая отправлена под стражу до 1 июня, возражала против ареста.