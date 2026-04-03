Сенатор рассказала, как докупить баллы и стаж для пенсии

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Россияне могут докупить пенсионные баллы и стаж для назначения пенсии, в 2026 году минимальный взнос в размере 71 525 рублей принесет 1,09 пенсионного балла и один год стажа, рассказала РИА Новости сенатор, экс-глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова.

"В 2026 году можно докупить пенсионные баллы и стаж, для этого необходимо подать заявление в Социальный фонд лично, через МФЦ или Госуслуги. Минимальный взнос для покупки пенсионных баллов рассчитывается на основе однократного МРОТ и в 2026 году составляет 71 525,52 рубля, что принесет 1,09 ИПК и один год стажа. Максимальный взнос в 2026 году составляет 572 204,16 рубля и эквивалентен 8,72 балла и одному году стажа", - сказала парламентарий.

Мельникова объяснила, что купить пенсионные баллы и стаж для пенсии могут официально неработающие граждане, самозанятые, ИП, адвокаты, нотариусы, а также работающие за границей, если за них не перечислялись взносы в СФР, а также можно оплатить взносы за другое лицо. Она также добавила, что докупить можно не более 7,5 лет стажа, а остальной требуемый для пенсии стаж необходимо подтверждать официальной работой.