https://ria.ru/20260403/pensiya-2084890017.html
Сенатор рассказала, как докупить баллы и стаж для пенсии
Сенатор рассказала, как докупить баллы и стаж для пенсии - РИА Новости, 03.04.2026
Сенатор рассказала, как докупить баллы и стаж для пенсии
Россияне могут докупить пенсионные баллы и стаж для назначения пенсии, в 2026 году минимальный взнос в размере 71 525 рублей принесет 1,09 пенсионного балла и... РИА Новости, 03.04.2026
2026-04-03T02:50:00+03:00
2026-04-03T02:50:00+03:00
2026-04-03T02:50:00+03:00
псковская область
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1747063738_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_b6d9c6935f9ec75bfb46431fba16cfc5.jpg
https://ria.ru/20260403/pensiya-2084888837.html
псковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1747063738_0:0:1778:1333_1920x0_80_0_0_641ee7df43b8d17a0ce33f5e5b9b6a9c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
псковская область, общество
Псковская область, Общество
Сенатор рассказала, как докупить баллы и стаж для пенсии
РИА Новости: докупить баллы и стаж к пенсии можно, подав заявление в Соцфонд
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Россияне могут докупить пенсионные баллы и стаж для назначения пенсии, в 2026 году минимальный взнос в размере 71 525 рублей принесет 1,09 пенсионного балла и один год стажа, рассказала РИА Новости сенатор, экс-глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова.
"В 2026 году можно докупить пенсионные баллы и стаж, для этого необходимо подать заявление в Социальный фонд лично, через МФЦ или Госуслуги. Минимальный взнос для покупки пенсионных баллов рассчитывается на основе однократного МРОТ и в 2026 году составляет 71 525,52 рубля, что принесет 1,09 ИПК и один год стажа. Максимальный взнос в 2026 году составляет 572 204,16 рубля и эквивалентен 8,72 балла и одному году стажа", - сказала парламентарий.
Мельникова объяснила, что купить пенсионные баллы и стаж для пенсии могут официально неработающие граждане, самозанятые, ИП, адвокаты, нотариусы, а также работающие за границей, если за них не перечислялись взносы в СФР, а также можно оплатить взносы за другое лицо. Она также добавила, что докупить можно не более 7,5 лет стажа, а остальной требуемый для пенсии стаж необходимо подтверждать официальной работой.
"ИПК начисляются только после фактической оплаты. Взнос можно оплатить разом или частями в течение года, но не позднее 31 декабря", - сказала экс-глава отделения Соцфонда.