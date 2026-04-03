Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:50 03.04.2026
https://ria.ru/20260403/pensiya-2084890017.html
Сенатор рассказала, как докупить баллы и стаж для пенсии
2026-04-03T02:50:00+03:00
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1747063738_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_b6d9c6935f9ec75bfb46431fba16cfc5.jpg
https://ria.ru/20260403/pensiya-2084888837.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1747063738_0:0:1778:1333_1920x0_80_0_0_641ee7df43b8d17a0ce33f5e5b9b6a9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Павел ЛисицынПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Пенсионное удостоверение. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Россияне могут докупить пенсионные баллы и стаж для назначения пенсии, в 2026 году минимальный взнос в размере 71 525 рублей принесет 1,09 пенсионного балла и один год стажа, рассказала РИА Новости сенатор, экс-глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова.
"В 2026 году можно докупить пенсионные баллы и стаж, для этого необходимо подать заявление в Социальный фонд лично, через МФЦ или Госуслуги. Минимальный взнос для покупки пенсионных баллов рассчитывается на основе однократного МРОТ и в 2026 году составляет 71 525,52 рубля, что принесет 1,09 ИПК и один год стажа. Максимальный взнос в 2026 году составляет 572 204,16 рубля и эквивалентен 8,72 балла и одному году стажа", - сказала парламентарий.
Мельникова объяснила, что купить пенсионные баллы и стаж для пенсии могут официально неработающие граждане, самозанятые, ИП, адвокаты, нотариусы, а также работающие за границей, если за них не перечислялись взносы в СФР, а также можно оплатить взносы за другое лицо. Она также добавила, что докупить можно не более 7,5 лет стажа, а остальной требуемый для пенсии стаж необходимо подтверждать официальной работой.
"ИПК начисляются только после фактической оплаты. Взнос можно оплатить разом или частями в течение года, но не позднее 31 декабря", - сказала экс-глава отделения Соцфонда.
Псковская областьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала