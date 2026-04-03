02:28 03.04.2026 (обновлено: 05:54 03.04.2026)
Стал известен средний размер пенсии неработающих россиян
Средний размер пенсии неработающих россиян в феврале 2026 года составил более 25,6 тысячи рублей, за год сумма выросла примерно на 1,8 тысячи рублей, следует из РИА Новости, 03.04.2026
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Средний размер пенсии неработающих россиян в феврале 2026 года составил более 25,6 тысячи рублей, за год сумма выросла примерно на 1,8 тысячи рублей, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным ведомства, 1 февраля 2026 года пенсия неработающих граждан составила 25 637 рублей. В аналогичный период 2025 года неработающие пенсионеры получали около 23 800 рублей.
Самый низкий средний размер пенсии среди неработающих россиян в феврале был зафиксирован в Республике Дагестан — 18 958 рублей, а самый высокий на Чукотке — 43 791 рубль.
