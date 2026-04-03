Стал известен средний размер пенсии неработающих россиян

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Средний размер пенсии неработающих россиян в феврале 2026 года составил более 25,6 тысячи рублей, за год сумма выросла примерно на 1,8 тысячи рублей, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.