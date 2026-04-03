Пассажир сошедшего под Ульяновском поезда рассказал, как выбрался из вагона
Пассажир поезда "Москва-Челябинск", сошедшего с рельсов в Ульяновской области, рассказал РИА Новости, что с трудом смог открыть заклинившую дверь вагона и... РИА Новости, 03.04.2026
2026-04-03T15:32:00+03:00
Пассажир сошедшего под Ульяновском поезда ползком пробирался по вагону к окну
УЛЬЯНОВСК, 3 апр – РИА Новости. Пассажир поезда "Москва-Челябинск", сошедшего с рельсов в Ульяновской области, рассказал РИА Новости, что с трудом смог открыть заклинившую дверь вагона и ползком пробрался до окна, чтобы выбраться.
"Был в 12 вагоне, он один из (тех - ред.), что упал. Только лежал, и вдруг уже сидишь на полу, а над тобой поезд. Мы скатились на двери, их заклинило, кое-как открыли, а собрали вещи и поползли до лестницы на второй этаж поезда, там уже окно разбили и выбрались", - рассказал РИА Новости Константин.
Семь вагонов пассажирского поезда Москва-Челябинск сошли с рельсов в Ульяновской области
утром 3 апреля. По данным Минздрава РФ, пострадали 24 человека, в том числе 4 детей. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.