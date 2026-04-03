Рейтинг@Mail.ru
Пассажир сошедшего под Ульяновском поезда рассказал, как выбрался из вагона
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:32 03.04.2026 (обновлено: 16:15 03.04.2026)
https://ria.ru/20260403/passazhir-2085025665.html
Пассажир сошедшего под Ульяновском поезда рассказал, как выбрался из вагона
происшествия
ульяновская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/03/2085039058_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_ac97c246e4f8bd5000bf0fab25048eae.jpg
https://ria.ru/20260403/sk-2084998394.html
ульяновская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/03/2085039058_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_2ec1166138eb6647824e1ad372a973eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Пассажир сошедшего под Ульяновском поезда рассказал, как выбрался из вагона

Пассажир сошедшего под Ульяновском поезда ползком пробирался по вагону к окну

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНа месте схода вагонов поезда в Ульяновской области. 3 апреля 2026
На месте схода вагонов поезда в Ульяновской области. 3 апреля 2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
На месте схода вагонов поезда в Ульяновской области. 3 апреля 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
УЛЬЯНОВСК, 3 апр – РИА Новости. Пассажир поезда "Москва-Челябинск", сошедшего с рельсов в Ульяновской области, рассказал РИА Новости, что с трудом смог открыть заклинившую дверь вагона и ползком пробрался до окна, чтобы выбраться.
"Был в 12 вагоне, он один из (тех - ред.), что упал. Только лежал, и вдруг уже сидишь на полу, а над тобой поезд. Мы скатились на двери, их заклинило, кое-как открыли, а собрали вещи и поползли до лестницы на второй этаж поезда, там уже окно разбили и выбрались", - рассказал РИА Новости Константин.
Семь вагонов пассажирского поезда Москва-Челябинск сошли с рельсов в Ульяновской области утром 3 апреля. По данным Минздрава РФ, пострадали 24 человека, в том числе 4 детей. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
СК назвал предварительную причину схода поезда в Ульяновской области
3 апреля, 13:47
 
ПроисшествияУльяновская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала