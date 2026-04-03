Какой будет погода на Пасху в Москве: прогноз синоптиков

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Синоптики рассказали о погоде на Пасху. Без неприятных сюрпризов, увы, не обойдется. Особенно для тех, кто собирается посетить ночную службу.

В этом году Пасха ранняя и выпадает на 12 апреля. Москвичи уже строят планы на праздничные выходные, но синоптики никак не договорятся. Одни обещают солнце и весеннее тепло, другие предупреждают, что возможен снег и возвращение зимней погоды.

Пока ясно одно: апрель готовит нам сюрпризы. Поэтому теплую куртку и зонт лучше держать под рукой.

Напомним, в середине марта Москва и область порадовались солнцу. А в конце месяца случилось настоящее потепление: 31 марта воздух прогрелся до аномальных +17 °C.

Но, увы, расслабляться рано. В начале апреля погода может резко измениться. Ведущий специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова предупреждает : череда сухих дней закончится. Небо затянут облака, пройдут кратковременные дожди, а температура начнет снижаться. Но ближе к Пасхе погода успокоится.

"Если предварительно, то температура дневная останется где-то чуть выше 10 градусов, и таких существенных осадков, ливней не ожидается, а уж тем более снега не ожидается", - рассказала Позднякова.

По данным открытых метеоисточников, канун праздника, 11 апреля, будет пасмурным. В субботу утром термометры покажут около +12 °C, днем температура будет держаться в пределах от +9 до +14 °C. Первая половина дня обойдется без осадков. Но тем, кто пойдет на ночную службу, лучше взять зонт или дождевик: к вечеру синоптики обещают морось или небольшой дождь.

Синоптик Александр Ильин считает , что в сам праздник, 12 апреля, погода сильно не изменится. А вот его коллега из "Фобоса" Евгений Тишковец настроен куда тревожнее

"Несмотря на грядущий теплый апрель, вероятен возврат весенних холодов. Возможны осадки в разных агрегатных состояниях, в том числе снег. Как раз перед Пасхой", - предупреждает эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что этой весной в Центральной России заметно теплее обычного. Однако к прогнозам с заморозками не стоит относиться скептически.

Михаил Леус из центра "Фобос" тоже предупреждает о возвращении ночных заморозков. По его прогнозу, это произойдет во второй и пятой пятидневках апреля.

Первая половина месяца будет относительно теплой: днем от +13 до +18 градусов. Правда, во второй пятидневке возможен спад — до +7…+12 градусов.

Во второй половине апреля температура снова подрастет: сначала до +9…+14 градусов, а в последней декаде — до +12…+17. Но ночи останутся прохладными.

Погода в Вербное

По словам научного сотрудника Гидрометцентра Людмилы Паршиной, на эти выходные осадки в виде снега ожидаются сразу в нескольких регионах. В списке - Карелия, Ленинградская, Псковская, Новгородская, Мурманская, Архангельская и Вологодская области, а также республики Алтай, Тыва и Хакасия. В северо-западных регионах снег будет перемежаться с дождем.

В Архангельской и Вологодской областях ночью похолодает до минус шести. А в Сибири и вовсе ударит мороз - до минус пятнадцати.

А уже в эти выходные будет православный праздник Вербное. В Центральной России порадует теплая погода. Об этом сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, температурный фон останется практически без изменений. Днем в субботу воздух прогреется до +12…+14 градусов в столице и до +11…+16 по области. В воскресенье, 5 апреля, температура составит +10…+12 градусов выше нуля.

Синоптики отмечают , что начало апреля - традиционный переходный период, когда атмосферные процессы еще нестабильны. Происходит смена сезонов, и погода может быстро меняться под влиянием разных факторов. Поэтому трудно говорить об устойчивом потеплении даже при наступившем тепле.

Еще ключевой фактор - влияние циклонов. Они формируют повышенную облачность, приносят осадки и могут вызывать кратковременные колебания температуры. Такие процессы для начала весны характерны и не считаются аномальными.