США будет сложно уничтожить запасы иранских ракет, пишут СМИ

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. США будет сложно уничтожить оставшиеся у Ирана запасы баллистических ракет, потому что они, вероятно, хранятся укрепленных бункерах, пишет издание Politico со ссылкой на бывшего чиновника администрации американского президента Дональда Трампа.
"Запасы баллистических ракет Тегерана становится всё труднее и труднее поражать, потому что оставшиеся, вероятно, находятся в укреплённых бункерах", - говорится в публикации.
Министр войны США Пит Хегсет ранее утверждал, что США якобы уничтожили все мощности Ирана по производству баллистических ракет. Официальный представитель иранского центрального штаба военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари в свою очередь заявлял, что стратегические объекты военно-промышленного комплекса Ирана находятся в неизвестных Вашингтону местах, до которых "ему не достать".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.