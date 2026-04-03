В Москве хирурги удалили огромную опухоль, угрожавшую жизни пациентки

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Врачи ГКБ имени Федора Иноземцева в Москве провели операцию по удалению доброкачественного новообразования яичника размером 35 на 35 сантиметров, которое угрожало жизни пациентки из-за развившегося тромбоза, сообщает столичный департамент здравоохранения.

« "В ГКБ имени Федора Иноземцева поступила 31-летняя женщина с доброкачественным новообразованием яичника 35 на 35 сантиметров. Опухоль таких размеров спровоцировала развитие илеофеморального тромбоза протяженностью 25 сантиметров - состояние угрожало жизни женщины. Учитывая высокие риски, специалисты больницы разработали двухэтапную тактику лечения", - говорится в канале ведомства на платформе МАХ

На первом этапе, по информации депздрава, сосудистые хирурги установили пациентке временный кава-фильтр - устройство, предотвращающее попадание тромба в легочную артерию. Это, отмечается в сообщении, позволило гинекологам безопасно приступить ко второму этапу - удалению самой опухоли. Врачи вырезали новообразование, избежав жизнеугрожающих осложнений.

"При этом удалось сохранить левый яичник и матку, а значит - репродуктивную функцию пациентки и ее возможность в будущем стать мамой", - сказано в сообщении.