Экс-аналитик ЦРУ раскритиковал операцию США против Ирана

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Операция Соединенных Штатов и Израиля против Ирана показала ограниченность силовых возможностей Вашингтона, такое мнение в разговоре с РИА Новости высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
Спустя месяц после начала атаки на Иран газета Washington Post сообщала о сомнениях экспертов насчет возможности США уничтожить иранскую ракетную программу. До этого американский портал Intercept со ссылкой на источники, знакомые с содержанием закрытых брифингов администрации США, заявил о растерянности Белого дома насчет дальнейших действий против исламской республики.
"Это дополнительная демонстрация ограниченности военной мощи Соединенных Штатов", - сказал Джонсон агентству.
Собеседник сравнил операцию США в Иране с действиями Вашингтона против йеменских хуситов в 2025 году. Тогда Вашингтон не смог силовым путем обеспечить свободу судоходства в Красном море и пошел на перемирие с правящим на севере Йемена шиитским движением.
"(Операция против Ирана - ред.) продолжила тенденцию, которую мы наблюдали в прошлом году", - подчеркнул Джонсон.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.