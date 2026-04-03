https://ria.ru/20260403/opasnost-2085103427.html
Жителям Калининграда из-за сбоя сообщили о беспилотной опасности
Жители Калининградской области из-за технического сбоя получили оповещения об опасности БПЛА с просьбой уйти в укрытие, а также о сильной метели.
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010073009_0:154:3091:1893_1920x0_80_0_0_7720fd15d7a90323dbf952c69e34ce72.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010073009_244:0:2973:2047_1920x0_80_0_0_dc9447d5d709f75d039bc94bccc8f559.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Жителям Калининграда из-за сбоя сообщили о беспилотной опасности и метели
КАЛИНИНГРАД, 3 апр – РИА Новости. Жители Калининградской области из-за технического сбоя получили оповещения об опасности БПЛА с просьбой уйти в укрытие, а также о сильной метели.
В пресс-службе правительства Калининградской области
сказали журналистам о техническом сбое, он произошел при рассылке сообщений о сильном ветре, который ожидается в регионе 4 апреля.
"При оповещении о неблагоприятных погодных условиях произошел технический сбой, выдано было неправильное сообщение", - сказали в пресс-службе.
Как уточнили РИА Новости в РСЧС, "в системе заготовлено много различных текстов, и при сбое она выдала сообщения об угрозе БПЛА, о сильной метели в январе, а также были сообщения об отбое учебной тревоги", - сказал он.
По информации калининградских СМИ и администраций муниципалитетов, оповещения об опасности БПЛА, метели в начале января получили не все жители региона, а абоненты нескольких мобильных операторов.