Жителям Калининграда из-за сбоя сообщили о беспилотной опасности

КАЛИНИНГРАД, 3 апр – РИА Новости. Жители Калининградской области из-за технического сбоя получили оповещения об опасности БПЛА с просьбой уйти в укрытие, а также о сильной метели.

В пресс-службе правительства Калининградской области сказали журналистам о техническом сбое, он произошел при рассылке сообщений о сильном ветре, который ожидается в регионе 4 апреля.

"При оповещении о неблагоприятных погодных условиях произошел технический сбой, выдано было неправильное сообщение", - сказали в пресс-службе.

Как уточнили РИА Новости в РСЧС, "в системе заготовлено много различных текстов, и при сбое она выдала сообщения об угрозе БПЛА, о сильной метели в январе, а также были сообщения об отбое учебной тревоги", - сказал он.