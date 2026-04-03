Жителям Калининграда из-за сбоя сообщили о беспилотной опасности - РИА Новости, 03.04.2026
18:42 03.04.2026
Жителям Калининграда из-за сбоя сообщили о беспилотной опасности
Жителям Калининграда из-за сбоя сообщили о беспилотной опасности - РИА Новости, 03.04.2026
Жителям Калининграда из-за сбоя сообщили о беспилотной опасности
Жители Калининградской области из-за технического сбоя получили оповещения об опасности БПЛА с просьбой уйти в укрытие, а также о сильной метели. РИА Новости, 03.04.2026
2026-04-03T18:42:00+03:00
2026-04-03T18:42:00+03:00
калининградская область
калининград
калининградская область, калининград, происшествия
Калининградская область, Калининград, Происшествия
Жителям Калининграда из-за сбоя сообщили о беспилотной опасности

Жителям Калининграда из-за сбоя сообщили о беспилотной опасности и метели

КАЛИНИНГРАД, 3 апр – РИА Новости. Жители Калининградской области из-за технического сбоя получили оповещения об опасности БПЛА с просьбой уйти в укрытие, а также о сильной метели.
В пресс-службе правительства Калининградской области сказали журналистам о техническом сбое, он произошел при рассылке сообщений о сильном ветре, который ожидается в регионе 4 апреля.
"При оповещении о неблагоприятных погодных условиях произошел технический сбой, выдано было неправильное сообщение", - сказали в пресс-службе.
Как уточнили РИА Новости в РСЧС, "в системе заготовлено много различных текстов, и при сбое она выдала сообщения об угрозе БПЛА, о сильной метели в январе, а также были сообщения об отбое учебной тревоги", - сказал он.
По информации калининградских СМИ и администраций муниципалитетов, оповещения об опасности БПЛА, метели в начале января получили не все жители региона, а абоненты нескольких мобильных операторов.
Калининградская областьКалининградПроисшествия
 
 
