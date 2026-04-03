МИД КНР: обвинения США разоблачают их планы по контролю Панамского канала

ПЕКИН, 3 апр – РИА Новости. Обвинения США в адрес Китая в связи с ситуацией вокруг Панамского канала лишь разоблачают замыслы Вашингтона о захвате контроля над каналом, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин.