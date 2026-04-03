11:30 03.04.2026
МИД КНР: обвинения США разоблачают их планы по контролю Панамского канала
В мире, Китай, США, Панамский канал, Мао Нин, Марко Рубио
ПЕКИН, 3 апр – РИА Новости. Обвинения США в адрес Китая в связи с ситуацией вокруг Панамского канала лишь разоблачают замыслы Вашингтона о захвате контроля над каналом, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Ранее Федеральная морская комиссия США заявила, что внимательно следит за увеличением числа задержаний судов под панамским флагом в китайских портах, которое якобы связано с решением панамского суда против гонконгской компании CK Hutchison. Госсекретарь США Марко Рубио в свою очередь заявил, что задержание Китаем судов под панамским флагом вызывает серьезные опасения.
"Соответствующие заявления США совершенно безосновательны и искажают факты, то, что Вашингтон вновь и вновь допускает безответственные высказывания, лишь разоблачает их собственные замыслы по захвату контроля над каналом", - заявила Мао Нин.
Дипломат добавила, что позиция Китая по вопросу панамских портов ясна, Пекин будет решительно защищать свои законные права и интересы.
"Кто именно открыто подрывает нейтральный статус Панамского канала и нарушает стабильность глобальных цепочек поставок путем односторонней травли и принуждения? Справедливое суждение об этом живет в сердцах людей", - указала Мао Нин.
Ранее в феврале этого года представители правительства Панамы заявили, что власти страны временно вступили в управление портами Бальбоа и Кристобаль на Панамском канале после признания недействительным контракта с Panama Ports Company (РРС) - местной структуры гонконгской компании Hutchinson.
Ранее Верховный суд Панамы признал неконституционным закон 1997 года, утвердивший концессионный договор с PPC на управление терминалами Бальбоа на тихоокеанском побережье и Кристобаль на атлантическом.
Канцелярия Государственного совета КНР по делам Гонконга и Макао ранее назвала решение панамского суда абсурдным и заявила, что оно нарушает законные права компании CK Hutchison Holdings Ltd, а сама компания подала в суд на Республику Панама. Власти Китая, не упоминая напрямую Соединённые Штаты, обвинили правительство Панамы в подчинении "гегемонии" и уступках "давлению и запугиванию" вместо защиты национальной независимости, предупредив о возможных политических и экономических последствиях.
