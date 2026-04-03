Путин и Эрдоган обсудили эскалацию напряженности в Персидском заливе

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону усиление конфронтации в Персидском заливе.
«
"Отмечено, что интенсивные боевые действия ведут к серьезным негативным последствиям не только регионального, но и глобального масштаба, в том числе в сфере энергетики, торговли и логистики", — рассказали в пресс-службе Кремля.
Лидеры выступили за скорейшее прекращение огня на Ближнем Востоке и выработку договоренностей с учетом интересов всех сторон.
Путин и Эрдоган также подчеркнули важность скоординированных мер для обеспечения безопасности в Черном море, учитывая попытки киевского режима бить по газотранспортной инфраструктуре и торговым судам. Вместе с тем президент России поблагодарил коллегу за готовность содействовать проведению переговоров по Украине.
Затрагивались и вопросы реализации совместных стратегических проектов двух стран в энергетической отрасли.
