Экс-чиновник Госдепа назвал нынешнее состояние НАТО наихудшим в истории

НАТО из-за позиции США находится в наихудшем состоянии с момента своего основания, заявил Макс Бергманн, бывший сотрудник Госдепартамента и директор программы... РИА Новости, 03.04.2026
2026-04-03T17:23:00+03:00
Бергманн: НАТО из-за США находится в наихудшем состоянии с момента основания
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. НАТО из-за позиции США находится в наихудшем состоянии с момента своего основания, заявил Макс Бергманн, бывший сотрудник Госдепартамента и директор программы "Европа, Россия и Евразия" в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне.
Как передало агентство Рейтер
со ссылкой на дипломатов, конфликт США
и Израиля
с Ираном
почти "сломал" альянс и угрожает оставить его в самом хрупком состоянии с начала его существования, при этом недавние заявления Вашингтона
в адрес НАТО
на фоне этого конфликта вызывают беспрецедентные опасения, что Штаты не помогут союзникам, если те подвергнутся нападению.
"НАТО находится в наихудшем положении с тех пор, как ее основали. Действительно сложно припомнить что-то, что было бы близко к этому (кризису. — Прим. ред.)", — привело агентство слова Бергманна.
Президент США Дональд Трамп
в интервью изданию Telegraph в среду заявил, что всерьез рассматривает выход США из НАТО после отказа альянса помочь в операции против Ирана. Он сказал, что всегда считал НАТО "бумажным тигром", и отметил, что России
также было об этом известно.