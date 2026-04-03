Экс-чиновник Госдепа назвал нынешнее состояние НАТО наихудшим в истории - РИА Новости, 03.04.2026
17:23 03.04.2026 (обновлено: 21:39 03.04.2026)
Экс-чиновник Госдепа назвал нынешнее состояние НАТО наихудшим в истории
Экс-чиновник Госдепа назвал нынешнее состояние НАТО наихудшим в истории
Бергманн: НАТО из-за США находится в наихудшем состоянии с момента основания

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. НАТО из-за позиции США находится в наихудшем состоянии с момента своего основания, заявил Макс Бергманн, бывший сотрудник Госдепартамента и директор программы "Европа, Россия и Евразия" в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне.
Как передало агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов, конфликт США и Израиля с Ираном почти "сломал" альянс и угрожает оставить его в самом хрупком состоянии с начала его существования, при этом недавние заявления Вашингтона в адрес НАТО на фоне этого конфликта вызывают беспрецедентные опасения, что Штаты не помогут союзникам, если те подвергнутся нападению.
Иоганн Вадефуль - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
Глава МИД ФРГ выразил беспокойство из-за слов Трампа о выходе США из НАТО
3 апреля, 12:45
"НАТО находится в наихудшем положении с тех пор, как ее основали. Действительно сложно припомнить что-то, что было бы близко к этому (кризису. — Прим. ред.)", — привело агентство слова Бергманна.
Президент США Дональд Трамп в интервью изданию Telegraph в среду заявил, что всерьез рассматривает выход США из НАТО после отказа альянса помочь в операции против Ирана. Он сказал, что всегда считал НАТО "бумажным тигром", и отметил, что России также было об этом известно.
Наблюдаются кризисные явления в НАТО и ЕС, заявил Лавров
3 апреля, 11:12
 
