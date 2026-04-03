Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД ФРГ выразил беспокойство из-за слов Трампа о выходе США из НАТО - РИА Новости, 03.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:45 03.04.2026
https://ria.ru/20260403/nato-2084982793.html
Глава МИД ФРГ выразил беспокойство из-за слов Трампа о выходе США из НАТО
Глава МИД ФРГ выразил беспокойство из-за слов Трампа о выходе США из НАТО - РИА Новости, 03.04.2026
Глава МИД ФРГ выразил беспокойство из-за слов Трампа о выходе США из НАТО
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль обеспокоен высказываниями американского президента Дональда Трампа о возможном выходе США из НАТО, но считает,... РИА Новости, 03.04.2026
2026-04-03T12:45:00+03:00
2026-04-03T12:45:00+03:00
в мире
сша
германия
дональд трамп
нато
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077087437_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_45adf865facb69eb9b8884c9ef0f5475.jpg
https://ria.ru/20260402/tramp-2084704030.html
сша
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077087437_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4d0858cc511ade466a99480c380a69fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, германия, дональд трамп, нато, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Германия, Дональд Трамп, НАТО, Военная операция США и Израиля против Ирана
Глава МИД ФРГ выразил беспокойство из-за слов Трампа о выходе США из НАТО

Вадефуль: отказ от НАТО не в интересах США

© AP Photo / Andreea AlexandruИоганн Вадефуль
Иоганн Вадефуль - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
© AP Photo / Andreea Alexandru
Иоганн Вадефуль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль обеспокоен высказываниями американского президента Дональда Трампа о возможном выходе США из НАТО, но считает, что отказ от Альянса не в интересах США.
Трамп в интервью изданию Telegraph в среду заявил, что всерьез рассматривает выход США из НАТО после отказа альянса помочь в операции против Ирана. Он сказал, что всегда считал НАТО "бумажным тигром", и отметил, что России также было об этом известно.
"Разумеется, подобные высказывания меня беспокоят. НАТО имеет колоссальное значение как для безопасности Федеративной Республики Германия, так и для безопасности всех партнеров по Альянсу",- заявил Вадефуль в интервью изданиям медиагруппы Funke.
"Не в интересах США отказываться от этой силы", - добавил Вадефуль.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал риторику президента США Дональда Трампа о возможном выходе страны из НАТО чистым эпатажем.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
FT: Трамп ввел европейских союзников США в замешательство словами о НАТО
2 апреля, 09:38
 
В миреСШАГерманияДональд ТрампНАТОВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала