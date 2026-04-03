Более 100 транспортных тоннелей промоют в Москве
Более 100 транспортных тоннелей промоют в Москве - РИА Новости, 03.04.2026
Более 100 транспортных тоннелей промоют в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по промывке транспортных тоннелей после осенне-зимнего периода в Москве, сообщил журналистам... РИА Новости, 03.04.2026
2026-04-03T15:58:00+03:00
2026-04-03T15:58:00+03:00
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, капремонт в москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Капремонт в Москве
Более 100 транспортных тоннелей промоют в Москве
Более 100 тоннелей промоют после осенне-зимнего периода в Москве
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по промывке транспортных тоннелей после осенне-зимнего периода в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В рамках весенней уборки города запланированы масштабные мероприятия по промывке более 100 транспортных тоннелей, в том числе таких крупных как Северо-Западный, Лефортовский, Волоколамский и Гагаринский, Новокутузовского тоннельного комплекса. Во время работ будут поочередно перекрывать по одной крайней полосе движения", - рассказал Бирюков.
Заммэра отметил, что все мероприятия по промывке тоннелей завершат до конца апреля.
"С помощью аппаратов высокого давления и специальных растворов промоем парапеты и стены инженерных сооружений, проведем очистку дренажных систем, приведем в порядок смотровые и сточные колодцы водосточной сети. Будут задействованы тоннелемоечные машины со специальными щетками для очистки стен и поливомоечная техника", - добавил он.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что промывка тоннелей проводится при плюсовой температуре в ночное время с 22.00 до 06.00 или в выходные дни.