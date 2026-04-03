Более 100 транспортных тоннелей промоют в Москве

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по промывке транспортных тоннелей после осенне-зимнего периода в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В рамках весенней уборки города запланированы масштабные мероприятия по промывке более 100 транспортных тоннелей, в том числе таких крупных как Северо-Западный, Лефортовский, Волоколамский и Гагаринский, Новокутузовского тоннельного комплекса. Во время работ будут поочередно перекрывать по одной крайней полосе движения", - рассказал Бирюков.

Заммэра отметил, что все мероприятия по промывке тоннелей завершат до конца апреля.

"С помощью аппаратов высокого давления и специальных растворов промоем парапеты и стены инженерных сооружений, проведем очистку дренажных систем, приведем в порядок смотровые и сточные колодцы водосточной сети. Будут задействованы тоннелемоечные машины со специальными щетками для очистки стен и поливомоечная техника", - добавил он.