Рейтинг@Mail.ru
Более 100 транспортных тоннелей промоют в Москве - РИА Новости, 03.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
15:58 03.04.2026
https://ria.ru/20260403/moskva-2085036299.html
Более 100 транспортных тоннелей промоют в Москве
Более 100 транспортных тоннелей промоют в Москве
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1f/2084047901_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_934eb5a0623507a352e1795eb112c400.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© Фото : Пресс-служба Комплекса городского хозяйства МосквыCпециалисты промывают тоннель в Москве
© Фото : Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы
Cпециалисты промывают тоннель в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по промывке транспортных тоннелей после осенне-зимнего периода в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В рамках весенней уборки города запланированы масштабные мероприятия по промывке более 100 транспортных тоннелей, в том числе таких крупных как Северо-Западный, Лефортовский, Волоколамский и Гагаринский, Новокутузовского тоннельного комплекса. Во время работ будут поочередно перекрывать по одной крайней полосе движения", - рассказал Бирюков.
Заммэра отметил, что все мероприятия по промывке тоннелей завершат до конца апреля.
"С помощью аппаратов высокого давления и специальных растворов промоем парапеты и стены инженерных сооружений, проведем очистку дренажных систем, приведем в порядок смотровые и сточные колодцы водосточной сети. Будут задействованы тоннелемоечные машины со специальными щетками для очистки стен и поливомоечная техника", - добавил он.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что промывка тоннелей проводится при плюсовой температуре в ночное время с 22.00 до 06.00 или в выходные дни.
Лефортовский тоннель в Москве - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Более 100 транспортных тоннелей промыли в Москве в преддверии зимы
31 октября 2025, 11:15
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала