Москвичам рассказали о погоде в пятницу

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Небольшой дождь и температура воздуха до плюс 15 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В течение дня ожидается облачная с прояснениями погода, утром местами возможен небольшой дождь, днем и вечером – без осадков. Температура воздуха плюс 10 - плюс 15", - рассказал Тишковец

Синоптик отметил, что ветер будет дуть северо-западный, западный со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и вечером составит 742 миллиметра ртутного столба.

"Большую часть субботы, на фоне повышенного атмосферного давления, будет облачно с прояснениями, без осадков, но вечером скажется влияние атмосферного фронта, и дождь возобновится. Под утро посвежеет до плюс 2 - плюс 5, в середине дня потеплеет до плюс 12 - плюс 15", - добавил он.

Тишковец подчеркнул, что в воскресенье через Центральную Россию пройдет маршрут "ныряющего" циклона североатлантического происхождения, который принесет с собой "полчища" дождевых туч и первую порцию похолодания, к дождю местами может примешиваться тающий на лету мокрый снег.