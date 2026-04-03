В МВД напомнили о принципе "нулевого доверия"

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. "Принцип нулевого доверия" - необходимая мера защиты от мошенников, напомнили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"Принцип нулевого доверия" — это не излишняя подозрительность, а необходимая мера защиты. Спокойная перепроверка информации, звонок по официальному номеру или уточнение по другому каналу связи часто становятся тем шагом, который не позволяет мошенникам довести обман до конца", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в цифровой среде именно доверие часто становится инструментом, которым пользуются мошенники - они часто действуют от имени знакомых, коллег, госорганов, банков или служб доставки. Задача мошенников - добиться, что человек не стал перепроверять информацию и сам выполнил нужное действие.

"Так происходит, когда в мессенджере пишет якобы знакомый с просьбой занять деньги, когда звонящий представляется сотрудником ведомства или когда на торговой площадке предлагают "особые условия" вне официального сервиса", - отметили в ведомстве.

Правоохранители добавили, что мошенники знают - если давить на чувства, человек перестает задавать вопросы. Кроме того, в МВД напомнили, что в интернете убедительный голос, фотография профиля, логотип организации, знакомое название или уверенный тон сообщения сами по себе ничего не подтверждают.