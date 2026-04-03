Мошенники стали чаще предлагать россиянам личные встречи

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Мошенники на фоне усиления контроля за банковскими операциями стали чаще предлагать россиянам личные встречи, показало исследование "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости.

"Офлайн-сценарии все чаще становятся продолжением телефонного или онлайн-контакта. Сначала злоумышленники убеждают человека по телефону, а затем переводят взаимодействие в физический формат - например, через передачу наличных. Такая модель активно распространяется на фоне усиления контроля за банковскими операциями, из-за чего мошенники все чаще используют курьеров и личные встречи", - говорится в исследовании.

По результатам опроса 3 тысяч человек, доля россиян, которые столкнулись с мошенничеством вне интернета, выросла вдвое: если в 2024 году о таких случаях говорили 9% опрошенных, то в 2025 году - уже 18%.

Самой распространенной схемой является передача денег курьерам: о таких случаях сообщили 8% опрошенных. "При этом наиболее уязвимой группой здесь оказываются пожилые люди: среди респондентов старше 55 лет доля столкнувшихся с такой схемой достигает 14%", - отмечают авторы исследования.

Еще 6% россиян рассказали о разных способах обмана в сфере ЖКХ: от фальшивых платежек за коммунальные услуги до якобы замены счетчиков. Чаще всего на них попадаются люди в возрасте 25-35 лет: в этой группе доля столкнувшихся с подобными случаями составляет 9%.

Отдельную категорию составляют ситуации с покупкой товаров при личной встрече - с ними сталкивались 5% опрошенных. "Речь идет о передаче предоплаты, поддельных товарах или даже фальшивых деньгах. Наиболее уязвимой аудиторией здесь оказались молодые россияне: среди респондентов 18-25 лет 11% сталкивались с такой ситуацией", - указали аналитики.

Несмотря на рост случаев офлайн-мошенничества, больше трети россиян - 34% - утверждают, что считают финансовые операции с личным контактом безопасными и редко задумываются о вероятности обмана.