Власти Молдавии не видят оснований для введения ЧС из-за разлива нефти

КИШИНЕВ, 3 апр - РИА Новости. Власти Молдавии пока не видят оснований для введения режима чрезвычайной ситуации в связи с новым разливом нефтяных пятен на реке Днестр, сообщает пресс-служба правительства.

В пятницу министерство окружающей среды Молдавии заявило о новом разливе нефтепродуктов на реке Днестр , который был зафиксирован в районе села Унгурь на севере республики. При этом не называлась причина происходящего. Для оценки ситуации и принятия необходимых мер правительство созвало экстренное совещание с участием представителей соответствующих органов власти.

"Власти подчеркивают, что на данном этапе нет оснований для введения режима чрезвычайной ситуации и ограничений на водопользование, но ситуация находится под постоянным наблюдением и любое решение будет принято на основе результатов лабораторных анализов", - говорится в сообщении правительства.

Поясняется, что в субботу утром в Наславче и Косэуцах будет проведен новый комплекс анализов для подтверждения динамики показателей качества воды.

"По данным, представленным на совещании, повышение уровня воды, определяемое только осадками и контролируемыми сбросами из водохранилищ, может унести вниз по течению нефтяные отложения, ранее накопившиеся в берегах и зарослях тростника на украинской стороне", - отмечается в сообщении.

В правительстве поясняют, что в связи с этим украинские власти уже начали работы на своем участке, а учреждения Молдавии действуют в режиме максимальной мобилизации в течение следующих 24-72 часов.

Ранее загрязнение в Днестре было обнаружено 10 марта. По данным министерства окружающей среды Молдавии, в русло попало около 1,5 тонн технических масел на Украине . В связи с загрязнением водной артерии власти республики 14 марта приняли решение ограничить водоснабжение в четырех районах на севере Молдавии. Водоснабжение было восстановлено 19 марта, но в течение недели в дома поступала лишь техническая вода.