Макрон после издевок Трампа может признать правоту России, заявил Медведев - РИА Новости, 03.04.2026
23:58 03.04.2026
Макрон после издевок Трампа может признать правоту России, заявил Медведев
Макрон после издевок Трампа может признать правоту России, заявил Медведев - РИА Новости, 03.04.2026
Макрон после издевок Трампа может признать правоту России, заявил Медведев
Президент Франции Эммануэль Макрон после издевок со стороны американского лидера Дональда Трампа начал говорить умные вещи о тщетности атак США против Ирана и... РИА Новости, 03.04.2026
2026-04-03T23:58:00+03:00
2026-04-03T23:58:00+03:00
в мире
россия
украина
франция
эммануэль макрон
дональд трамп
дмитрий медведев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003492144_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_49fbf5660a58f5a7a18bf8d75e404ff7.jpg
https://ria.ru/20260403/tramp-2085063621.html
https://ria.ru/20260402/makron-2084819053.html
россия
украина
франция
в мире, россия, украина, франция, эммануэль макрон, дональд трамп, дмитрий медведев
В мире, Россия, Украина, Франция, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, Дмитрий Медведев
Макрон после издевок Трампа может признать правоту России, заявил Медведев

Медведев: Макрон после издевок Трампа может даже признать правоту РФ по Украине

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон после издевок со стороны американского лидера Дональда Трампа начал говорить умные вещи о тщетности атак США против Ирана и может на этом фоне даже признать, что РФ права в своей позиции по Украине, считает заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Ранее Трамп с насмешкой высказался о семейных отношениях Макрона, заявив, что лидер Франции якобы до сих пор восстанавливается после "удара в челюсть" от своей супруги, которая "крайне плохо" с ним обращается. Макрон заявил, что считает замечания Трампа "ни деликатными, ни уместными".
"После того, как Трамп поиздевался над Макроном, последний настолько расстроился, что даже сказал некоторые умные вещи касательно того, что операция США в Иране это тщетное предприятие. Подождите, пока Трамп раскритикует его еще жестче. Возможно, он признает, что Россия права в конфликте с бандеровским Киевом, а санкции бесполезны", - написал Медведев на своей странице в соцсети Х на английском.
Отношения Макрона и его супруги Брижит привлекли внимание СМИ в конце мая во время их визита во Вьетнам. Журналисты, снимавшие выход президента из самолета, запечатлели момент, когда Макрон получает удар по лицу от своей супруги: на видео Брижит не видна полностью, но заметно, как ее руки достаточно сильно толкают президента прямо в подбородок.
Первоначально Елисейский дворец отрицал подлинность этой съемки. Вместе с тем, когда выяснилось, что кадры распространили многие СМИ, источник из окружения французского лидера сообщил, что речь идет о семейной ссоре. Макрон позже отверг это предположение, заявив, что они просто дурачились.
