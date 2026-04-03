Макрон после издевок Трампа может признать правоту России, заявил Медведев

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон после издевок со стороны американского лидера Дональда Трампа начал говорить умные вещи о тщетности атак США против Ирана и может на этом фоне даже признать, что РФ права в своей позиции по Украине, считает заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.